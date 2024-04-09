من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر 2024

صلاة العيد يبحث عدد كبير من المصريين عنها الآن ويتساءلوا عن مواعيد صلاة عيد الفطر 2024، فى محافظة القاهرة وباقى محافظات مصر، حيث سيطرت مواعيد صلاة العيد على محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد صلاة العيد الصغير.

صلاة العيد

يستعد الشعب المصري لاستقبال عيد الفطر بعد ساعات قليلة ، بعدما تم الانتهاء من آخر أيام شهر رمضان، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" موعد إقامة شعائر صلاة عيد الفطر 2024 المبارك بمحافظات جمهورية مصر العربية.

مواعيد صلاة عيد الفطر 2024

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد صلاة العيد الفطر 2024، في جميع محافظات جمهورية مصر العربية وكذلك أول واخر المحافظات التي ستؤدي الصلاة، حيث تفصلنا ساعات وتتعلي اصوات تكبيرات صلاة العيد وكما جرت العادة.

أول وآخر المدن المصرية التي تؤدي صلاة العيد

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة الجيزة

وأوضح معهد البحوث الفلكية إلي أن مواعيد صلاة عيد الفطر في القاهرة سوف تكون في تمام الساعة 5:59 دقيقة، وتحل فى الجيزة في تمام الساعة 5:58 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية في تمام الساعة 6:02 دقيقة صباحا.

أول المدن المصرية التي تؤدي صلاة العيد

وتأتي "طابا" أول الأماكن التي تؤدي صلاة عيد الفطر ، حيث يحين موعد صلاة العيد في تمام الساعة 5:44 دقيقة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ، ثم يحين وقت صلاة العيد بمحافظات القاهرة شبين الكوم وبنى سويف 5:59 وسوهاج 5:59 في تمام الساعة الخامسة و59 دقيقة، بينما تأتي في محافظتي الجيزة وطنطا وبنها وكفر الشيخ في تمام الساعة الخامسة و58 دقيقة .

ويحين وقت صلاة عيد الفطر 2024 في سانت كاترين في تمام الساعة الخامسة و48 دقيقة ، وفي شلاتين في الساعة الخامسة و46 دقيقة، وفي العريش وشرم الشيخ في تمام الساعة الخامسة و47 دقيقة،في الطور والغردقة في الساعة الخامسة و50 دقيقة صباحا ، وفي السويس والاسماعلية في تمام الساعة الخامسة و53 دقيقة ، وفي محافظة المنصورة في تمام الساعة الخامسة و57 دقيقة صباحاً ، وفي الزقازيق في الساعة الخامسة و56 دقيقة .

آخر المدن المصرية التي تؤدي صلاة عيد الفطر

بينما تأتي مدينة السلوم آخر المدن المصرية التي تؤدي صلاة عيد الفطر في تمام الساعة الخامسة و21 دقيقة صباحاً.

جدير بالذكر انه قد أعلنت دار الإفتاء المصرية أمس، نتيجة استطلاع هلال شهرِ شوال لعام 1445 هجريا بعد غروب شمس يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1445 هجريا، الموافق الثامن من شهر أبريل لعام 2024 ميلاديًّا بواسطة اللجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقالت دار الإفتاء، إنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام 1445 هجريًّا، وان يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وان يوم الاربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

تكبيرات العيد

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم تكبيرات العيد، منوها أن التكبير سُنَّة عند جمهور الفقهاء.

وعلق مفتي الجمهورية، على صيغة التكبير منوها بأنه لم يَرِد شيء بخصوصها في السنَّة المطهَّرة، والأمر فيه على السَّعة؛ لأنَّ النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى : ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، والْمُطْلَقُ يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيِّده في الشرع.

صيغة تكبيرات العيد

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».