موعد صلاة العيد .. أيام تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان، وبينما يشغل موعد أول أيام عيد الفطر المبارك أذهان جميع المصريين حيث أن السؤال الرئاسي على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي هو هل يكون مواعيد عيد الفطر الجمعة أم السبت ، يسأل البعض الآخر عن مواعيد صلاة عيد الفطر .

موعد صلاة العيد

يهتم العديد من المواطنين بمعرفة توقيت عيد الفطر 2024، وموعد صلاة العيد، بالتزامن مع بدء العد التنازلي لنهاية شهر رمضان المبارك، أصبح موعد صلاة عيد الفطر 2024 محل بحث الكثيرين على محركات البحث العالمية وخاصة المحرك العالمي جوجل عن موعد صلاة عيد الفطر، ويستعد الشعب المصري لاستقبال تكبيرات العيد حيث يستهل عيد الفطر المبارك بأداء صلاة العيد.

مواعيد صلاة عيد الفطر 2024

وتختلف توقيت صلاة عيد الفطر 2024 بمحافظات جمهورية مصر العربية، عدة دقائق بحسب كل محافظة، وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد صلاة عيد الفطر 2024 فى القاهرة والمحافظات ونستعرضها لكم في موقع صدى البلد.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 فى القاهرة والمحافظات

وسيكون موعد صلاة عيد الفطر 2024 في جميع المحافظات كما يلي:

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024

القاهرة 5:59

الإسكندرية 6:02

الجيزة 5:58

بورسعيد 5:53

السويس 5:53

العريش 5:47

الطور 5:50

سانت كاترين 5:48

طابا 5:44

شرم الشيخ 5:47

دمنهور 6:00

طنطا 5:58

المنصورة 5:57

الزقازيق 5:56

بنها 5:58

شبين الكوم 5:59

كفر الشيخ 5:58

الفيوم 6:00

بنى سويف 5:59

المنيا 6:02

أسيوط 6:00

سوهاج 5:59

قنا 5:55

أسوان 5:56

أبو سمبل 6:02

مرسى مطروح 6:13

الغردقة 5:50

الخارجة 6:05

الإسماعيلية 5:53

دمياط 5:55

حلايب 5:42

شلاتين 5:46

السلوم 6:21

نويبع 5:45

موعد عيد الفطر الثلاثاء أم الأربعاء

وقال الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال عيد الفطر 2024 (هلال شهر شوال) سوف يولد يوم الاثنين 29 من رمضان وأن هذا اليوم سوف يكون يوم الرؤية الشرعية لتحري الهلال وأن هلال عيد الفطر سوف يولد في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 22 مساء بتوقيت القاهرة.

وأكد رابح على أن سوف يتم إجراء الرؤية الشرعية اليوم الاثنين الموافق 29 رمضان مع غروب الشمس، مشيرا إلى أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية وعددها 7 لجان، فى أماكن مختارة من هيئة المساحة ومعهد الفلك والأرصاد، ولا يشوبها أى معوقات، موضحا أن هناك رؤية بصرية نعتمد عليها مع الأخذ بالحسابات الفلكية التي تحدد مكان وتوقيت نزول القمر.

واضاف أن المعهد لديه الإمكانيات لعمل الرؤية الشرعية لـ هلال عيد الفطر، مطالبا أنه من ليس لدية امكانيات للرؤية.

كشف مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، عن استحالة رؤية هلال شهر شوال غدا الإثنين، في جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

أعلن مركز الفلك الدولي العالمي المتواجد فى دولة الإمارات العربية فى تغريدة رسمية له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن أول أيام عيد الفطر المبارك فى الوطن العري سيكون العاشر من شهر أبريل الموافق الأربعاء وذلك باعتماد على رؤية الهلال.

وقال البيان: “إن الدول التى بدأت شهر رمضان الاثنين 11 مارس ستتحرى الهلال الاثنين 8 أبريل لكن رؤيته فى ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الإقتران بعد غروب الشمس”.

الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل إذا إعلنت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع هلال شهر شوال في يوم 29 رمضان، بعد غروب الشمس ولم يتم مشاهدة الهلال بالرؤية البصرية، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة رمضان 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد عيد الفطر 2023 في مصر فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه.

كيفية صلاة عيد الفطر

يسأل الكثيرون عن صلاة العيد وعن صيغة تكبيرات العيد، صلاة العيد سُنة مؤكدة كما قال المالكية والشافعية، و صلاة عيد الفطر واظب عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأمر الرجال والنساء بأدائها، –حتى المرأة الحائض تخرج للاستماع إلى خطبة العيد ولا تؤدي صلاة العيد وتكون بعيدة عن المصلى.

ويستحب لمن يذهب لأداء صلاة العيد الحرص على الاغتسال وارتداء أفضل الثياب، مع التزام النساء بمظاهر الحشمة وعدم كشف العورات، والالتزام بغض البصر عن المحرمات، كما يستحب التبكير إلى مصلى العيد بسكينة ووقار، ويستحب الذهاب من طريق والعودة من طريق آخر، لحديث جابر رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ» رواه البخاري، ومن الحكمة في ذلك: أن يوافق تسليم الملائكة ووقوفهم على أبواب الطرقات، وأن يشهد له الطريقان بإقامة شعائر الإسلام.