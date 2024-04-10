جالانت: سنهاجم أي مكان في الشرق الأوسط.. وخامنئي يكرر تهديداته: سنعاقب إسرائيل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستهاجم أراضي أي دولة تهاجمها. وجاء هذا التعليق وسط الاستعدادات للرد الإيراني على الغارة الإسرائيلية في سوريا الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل عدد من أعضاء الحرس الثوري.

وقال جالانت أثناء زيارته للقبة الحديدية في شمال الآراضي المحتلة: "سنعرف كيف نرد بسرعة كبيرة في أي هجوم ضروري في أراضي أي شخص يهاجم إسرائيل، بغض النظر عن المكان - في أي مكان في الشرق الأوسط".

في المقابل، توجه المرشد الإيراني علي خامنئي ، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وكتب بالعبرية أن “النظام الشرير في إسرائيل ارتكب خطأ ويجب معاقبته، وسيعاقب عليه”، لمهاجمته مجمع السفارة الإيرانية في سوريا.