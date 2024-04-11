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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ندى ماهر عن قلع الحجر: مشهد الضرب كان حقيقيا

ندى ماهر
ندى ماهر

حل الفنانة الشابة ندى ماهر، ضيفة على الإعلامية دينا رامز والإعلامي احمد دياب في برنامج " ليالي العيد " المذاع على قناة " صدى البلد".

 

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وقالت ندى ماهر :" ظهوري في مسلسل قلع الحجر قدري جدًا وبالصدفة، والدور صعب واللهجة صعبة لكن المخرج حسني صالح وثق فيّ وساعدني كثيرًا في التحضير قبل وأثناء التصوير". 

 

وأضافت ندى ماهر :"مشهد الضرب من عمر محمد رياض كان حقيقي وشد سوسن بدر لشعري حقيقي». وأكدت تعرضها للضغط رغم انتهائها من التصوير، قائلة: «كنت بجز على سناني وبعيط عياط مش طبيعي لأني أول مرة اتضرب في حياتي»".

 

واختتمت ندى ماهر حديثها بأنها تحضر الفترة المقبلة لعمل فني غنائي، بجانب عملها في التمثيل وتقديم النشرات الإخبارية، قائلة: «التمثيل والغناء حلم حياتي منذ الطفولة».

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