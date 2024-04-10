محمد رياض: الدراما المصرية في 2024 قادرة على المنافسة عالميا

حل الفنان محمد رياض، ضيفا على الإعلاميين دينا رامز وأحمد دياب، في برنامج "ليالي العيد" المذاع على قناة "صدى البلد".

وقال محمد رياض: إن "الدراما المصرية هذا العام قادرة على أن تنافس عالميا".

وتابع محمد رياض "الدراما المصرية قادرة على أن تنافس الأعمال العالمية خاصة مسلسل الحشاشين، ومسلسل جودر، اللذين يمتازان بصورة وجودة عالمية".

وأبدى محمد رياض، فخره بالأعمال الفنية، قائلا "نمتلك أعمالا درامية ذات قيمة فنية كبيرة، ومسلسل الحشاشين متكامل من التمثيل، والإخراج والتصوير والديكروات".

وأكد محمد رياض "الدراما المصرية رفعت السقف، وصعب حد يقدر يوصل لمستوى الدراما المصرية في المنطقة".