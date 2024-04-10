محمد رياض: سعيد بما قدمه ابني عمر في قلع الحجر

كشف الفنان محمد رياض عن رأيه فى مشاركة ابنه عمر معه فى مسلسل "قلع الحجر" والذى عرض فى رمضان.

وقال محمد رياض فى تصريح لصدى البلد: أرى أن عمر يكتسب خبرات كثيرة وقدم شخصية عبد الحى بشكل جيد، ويجمعنا سويا عددا من المشاهد بما أنه ابن شقيقة فرماوى، وهو نسخة كربونية من شر فرماوى، ولكن لديه ميزة فى شخصيته أنه ينحاز فى نفس الوقت إلى والدته وأهله فى حال إذا تعرضوا إلى أى ظلم من جانب أى شخص ما عدا خاله فرماوى، وقد يعادى خاله من أجلهم ولكن فى حالة واحدة وهى أن يتعدى خاله على والدته ويتسبب ذلك لهم فى مصائب كبرى مثل مشهد دخول والدته المستشفى بعد أن تعدى عليها فرماوى بالضرب.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.