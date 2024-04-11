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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حزب مستقبل وطن بالإسكندرية يوزع "هدية الرئيس" على الأطفال في أول أيام العيد

توزيع هدية الرئيس
توزيع هدية الرئيس على الأطفال في صلاة العيد بالإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة شارع بورسعيد تقاطع شارع كوبري الجامعة، وشهدت الفاعلية توزيع هدايا قيمة للمواطنين، وكرنفال احتفالي للأطفال لبث البهجة والسعادة في قلوب الأطفال، وتوزيع هدية الرئيس عليهم، تنظيم أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي برئاسة محمد جويلي وبالتعاون مع أمانة قسم باب شرق برئاسة عصام شطا، وتنسيق إعلامي أمانة الإعلام برئاسة رامي ياسين.

وتوجه النائب رزق راغب ضيف الله أمين عام حزب مستقبل وطن بالإسكندرية وعضو مجلس النواب، بخالص التهانى إلى المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكد أن حزب مستقبل وطن قام بتنظيم عدد من الساحات المختلفة على مستوى المحافظة لمشاركة جميع اهالى الإسكندرية فرحة العيد.

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وقال النائب خالد شلبي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن تنظيم صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة يأتي ضمن توجيهات الحزب في التواصل المباشر مع المواطنين، وتوافد الآلاف على ساحات التى ينظمها الحزب تؤكد علي تواجدنا المباشر فى الشارع ويأتي هذه الفاعلية ضمن العديد من الفعاليات التى أطلقها الحزب منذ بداية شهر رمضان الكريم ومستمرة إلى نهاية العيد.

وقال أحمد رأفت أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن أداء صلاة العيد اليوم أثبتت على مدى الترابط بين المواطنين والفرحه حيث شهدت الصلاة احتفالية وفرحة كبيرة من المواطنين، وتم خلال صلاة العيد توزيع هدية الرئيس على جميع الأطفال، بالإضافة إلى تنظيم سحب على العديد من الجوائز المختلفة عقب انتهاء الصلاة وسط فرحة كبيرة من المشاركين.

جاء ذلك بحضور النائب علاء جاد عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندس البديوي السيد أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، والنائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وحسنى حافظ أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، وريهام مشالي أمينة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة، محمد جلال الغاوي أمين الصحة والسكان بالمحافظة، ومحمد صابر عبداللاه أمين مساعد أمانة الإعلام بالمحافظة، وعدد كبير من قيادات وأعضاء هيئة مكتب الحزب والأمانات بالإسكندرية.

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