صبا مبارك: أحب دوري في مسلسل لحظة غضب ومتعاطفة مع الشخصية

استضافت الإعلامية منى الشاذلى أمس الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، ببرنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "On"، أبطال مسلسل "لحظة غضب" الذى عرض خلال الموسم الرمضانى، ليكشفوا تفاصيل جديدة عن هذا العمل الفني.



وكشفت صبا مبارك، عن الشخصية التي جسدتها في المسلسل، قائلة :"يمنى شخصية ذكية جدًا لكنها لم تحصل على الفرصة المناسبة التي تساعدها على الحصول على حقها.

وتابعت أن :"هي غضبت في لحظة فكل الأبواب اتفتحت قدامها، أنا بحبها أوي، أكيد مش متفقة معاها إنها قتلت، لكني متعاطفة معاها جدًا".



وخلال اللقاء، تحدث أبطال المسلسل صبا مبارك ومحمد شاهين وسارة عبدالرحمن، عن كواليس صناعة العمل وتصويره بالإضافة لوجهة نظرهم فى القصة وطريقة التصوير.



وتحدث مخرج المسلسل ومؤلفه حول الفكرة وطريقة التناول وفترة التصوير، ويشارك نجوم وصناع المسلسل فى سرد الكثير من كواليس التصوير والمواقف الطريفة التى حدثت أثناء التصوير وكذلك المشاهد المميزة والصعبة التى تضمنتها الأحداث ورد فعل الجمهور وتفاعله معها.

وشهد اللقاء العديد من الحكايات الطريفة والكوميدية الخاصة بصناع المسلسل، وكذلك بعض المواقف الصعبة التى تعرضوا لها.



كما شارك الضيوف فى بعض الألعاب المرحة والطريفة التي يتفاعل معها الجمهور داخل الاستوديو والتى تبادلوا فيها التعليقات والحكايات.