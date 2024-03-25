مسلسل لحظة غضب الحلقة الأخيرة.. سجن صبا مبارك ونجاة محمد شاهين

عرضت منصة watch it، الحلقة 15 من مسلسل لحظة غضب، والأخيرة، للفنانة صبا مبارك، ضمن السباق الدرامي الرمضاني 2024.

وخلال الحلقة الخامسة عشر من مسلسل لحظة غضب، والأخيرة، تقوم يمنى (صبا مبارك) بضرب مصطفى (محمد شاهين) على رأسه بعدما حاول قتلها انتقاما لأخيه، فيسقط أرضا وتظن يمنى أنه فارق الحياه.

يأتي آسر لـ يمنى ويحاول إقناعها بالسفر خارج مصر، وتخبره يمنى أنها ستتخلص من جثة مصطفى مثلما فعلت مع زوجها شريف، وتذهب مسرعة لسيارته فتجد صديقتها نيرة (ناردين فرج) مكبلة، وتخبرها الأخيرة أن مصطفى كان ينوي قتلها.

تقوم نيرة بإقناع يمنى بعدم السفر، لأن قتل مصطفى كان دفاعا عن النفس، وأن تقرير الطب الشرعي أثبت وفاة شريف بأزمة سكر، بينما يعثر ضابط الشرطة على فيديو من كاميرا مراقبة لـ يمنى وهي تلقي جثة زوجها في النيل.

تقوم يمنى بإبلاغ الشرطة بأنها قتلت مصطفى دفاعا عن نفسها، ويفاجأها الضابط بفيديو كاميرا المراقبة، ويخبرها بأن مصطفى لازال على قيد الحياة، وأنها متهمة باخفاء جثة زوجها شريف.

وتدخل يمنى السجن، ويقوم عدد كبير من السيدات بزيارتها في السجن لأخذ رأيها في خطة قتل أزواجهن، وأنهن يردن أن يفعلن مثلها، وتختتم أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل لحظة غضب.

برومو وبوستر مسلسل لحظة غضب

طرحت منصة watch it برومو مسلسل لحظة غضب ، والذي من المقرر أن تقوم ببطولته صبا مبارك، ويعرض خلال شهر رمضان الكريم .

كما أطلقت Watch It البوستر التشويقي، حيث تظهر “صبا” بظهرها وهي تسير وتحمل في يدها أداة فرد العجين الخشبية (النشابة) التي تستخدم في المطبخ، حيث يبدو أنها مقبلة على فعل تفرغ من خلاله غضبها باستخدام هذه الأداة.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب يقوم ببطولته عدد من الفنانين بجانب صبا مبارك أبرزهم محمد شاهين وعلي قاسم ، وتدور احداثه في اطار 15 حلقة فقط.

أعمال صبا مبارك

أحدث أعمال صبا مبارك التليفزيونية، مسلسل بين السطور الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد متصدراً قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، وهو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته أيضاً أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.

أما أحدث أعمالها السينمائية فهو فيلم أنف وثلاث عيون، الذي يُعرض حالياً بدور العرض السينمائية المصري والعربية، وهو معالجة سينمائية معاصرة لرواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن إنتاج Lagoonie Film Production بالتعاون مع Rise Studio، وتشارك صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين، أمينة خليل، سلمي أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، إخراج أمير رمسيس.