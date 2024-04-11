بالدموع..محمد شاهين يكشف أصعب مشهد له في مسلسل لحظة غضب

استضافت الإعلامية منى الشاذلى أمس الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، ببرنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "On"، أبطال مسلسل "لحظة غضب" الذى عرض خلال الموسم الرمضانى، ليكشفوا تفاصيل جديدة عن هذا العمل الفني، ومن ضمنهم الفنان محمد شاهين.



كشف الفنان محمد شاهين، عن أصعب اهم دور له في هذا العمل الفني، قائلا :"مشهد لحظة دخول المشرحة، والتأكد من جسة القتيل، من أصعب وأهم المشاهد بالنسبة لي في هذا المسلسل، وتأثرت كثيرا به.



وخلال اللقاء، تحدث أبطال المسلسل صبا مبارك ومحمد شاهين وسارة عبدالرحمن، عن كواليس صناعة العمل وتصويره بالإضافة لوجهة نظرهم فى القصة وطريقة التصوير.



وتحدث مخرج المسلسل ومؤلفه حول الفكرة وطريقة التناول وفترة التصوير، ويشارك نجوم وصناع المسلسل فى سرد الكثير من كواليس التصوير والمواقف الطريفة التى حدثت أثناء التصوير وكذلك المشاهد المميزة والصعبة التى تضمنتها الأحداث ورد فعل الجمهور وتفاعله معها.

وشهد اللقاء العديد من الحكايات الطريفة والكوميدية الخاصة بصناع المسلسل، وكذلك بعض المواقف الصعبة التى تعرضوا لها.

كما شارك الضيوف فى بعض الألعاب المرحة والطريفة التي يتفاعل معها الجمهور داخل الاستوديو والتى تبادلوا فيها التعليقات والحكايات.