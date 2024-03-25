عايز أشكر ربنا.. رسالة محمد شاهين بعد انتهاء مسلسل لحظة غضب

حرص الفنان محمد شاهين بطل مسلسل لحظة غضب على توجيه رسالة شكر إلى كل العاملين فى المسلسل بعد النجاح الذي حققه وخاصة الحلقة الأخيرة.



ونشر محمد شاهين مجموعة صور من كواليس تصوير المسلسل على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: مش عايز أشكر حد على قد ما عايز أشكر ربنا انه خلاني اشتغل شغل أنا بحبه و ناس أنا بحبها و برتاح فى الشغل يمكن عمرى ما كان عندى شغف انى اشتغل مع اى منتج زى ما أنا نفسي اشتغل مع مخرجين كتير و عندى الشغف و الطموح انى اشتغل معاهم.



وأضاف: أنا اقر واعترف انى بحب الشغل مع طارق الجنايني جدا جدا جدا و اتمنى انى اشتغل معاه لحد ما يخلص مشواري على خير ان شاءالله.



و فى الحقيقه ان دى اول مره أقابل زيزو "عبد العزيز النجار" او " رمانه الميزان .. من اول يوم قابلته فى بروڤه المسلسل .. كلمت طارق و قولته أنا مبسوط اوى .. و من اول يوم شغل لحد آخر يوم و زيزو مصدر ثقه و امان و تشجيع..و يارب اشتغل معاك كتير.



وتابع: ولثالت مرة ربنا بيكرمني بالشغل مع صبا .. و هى أحلى و أصدق و أبسط صبا فى الدنيا .. ربنا يحميكى يا صبصوبه.



واتشرفت إنى اشتغل مع الممثلين الجامدين اللى كنت معاهم من غير ترتيب والله ولا اى حسابات أنا عشقت الشغل مع سارة عبد الرحمن و أصلا أنا بحب عبد الرحمن محمد و بموت فى صفوة و انبسط أوى أوى أوى بالشغل مع ريم خورى و أحلى حاجه فى المسلس أدم و كان نفسي يكون عندى مشاهد او شغل اكتر مع على و ناردين بس تتعوض ان شاءالله.



وأختتم كلامه: أنا حقيقي كان ليا الشرف انى اشتغلت مع العظيم محمد عبد الرؤوف مدير التصوير و كل قسم التصوير نفر نفر، وعايز اشكر كل أقسام الصوت و الإخراج و الإنتاج و الملابس على تعبهم معانا طول فترة الشغل .. و ماعتقدش انى محتاج أقول أسف لحد عشان أنا مابعرفش أزعل حد .. و أشوفكم على خير كلكم ..

وفى الاخر أحب اشكر كل الناس اللى شجعونا و حبونا و اتمنى نعمل أعمال كلها مشرفة زى لحظة غضب.