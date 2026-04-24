قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز .. أمير هشام يشيد بـ القلعة الحمراء

أشاد الإعلامي أمير هشام بـ القلعة الحمراء، قبل مواجهه نادي بيراميدز الأثنين القادم .

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"119 عامًا من المجد للقلعة الحمراء ،الأكثر تتويجًا بالبطولات في إفريقيا ،الأكثر حصدًا للدوري المصري ،الأكثر فوزًا بدوري أبطال إفريقيا ،الأكثر، تتويجًا بكأس مصر ،الأكثر حصدًا لكأس السوبر المصري ،الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الإفريقي ".

نجح نادي الزمالك في اعتلاء صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز، عقب فوزه الثمين على نادي بيراميدز بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

وينتظر المارد الأحمر النادي الأهلي مواجهة هامة للغاية يوم الاثنين المقبلة أمام فريق بيراميدز، حيث يسعي الأهلي للحفاظ علي أمله في المنافسة علي لقب الدوري، بينما بيراميدز هو الآخر يسعي لتجاوز كبوة تعثره أمام الزمالك بفوز يقربه من القمة.

وفي اليوم ذاته يلتقي نادي الزمالك نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم حيث يسعي الفارس الأبيض لتأكيد أحقيته في التتويج بلقب الدوري في ظل ظروف يراها البعض هي الأصعب في تاريخ أبناء ميت عقبة.

وشهدت مجموعة التتويج تقاربًا كبيرًا في النقاط بين الفرق الكبرى، حيث يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بينما يأتي إنبي خامسًا برصيد 35 نقطة، يليه المصري البورسعيدي بـ34 نقطة، ثم سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

جاء ترتيب الدوري الممتاز كالتالي:

1- الزمالك 49 نقطة من مباراتين.

2- بيراميدز 44 نقطة من مباراتين.

3- الأهلي 44 نقطة من مباراتين .

4- سيراميكا كليوباترا 43 نقطة من 3 مباريات.

5- إنبي 35 نقطة من 3 مباريات .

6- المصري البورسعيدي 34 من 3 مباريات.

7- سموحة السكندري 31 من 3 مباريات.