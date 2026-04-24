الدفاع الروسية تعلن عودة 193 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي
تصعيد جديد.. إيران تحذر من استهداف النفط السعودي في حال ضرب منشآتها
المستشار الألماني: ندرس تخفيف العقوبات إذا قدمت إيران تنازلات
سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة
عراقجي في باكستان.. هل تعود مفاوضات واشنطن وطهران إلى الواجهة؟
المركز الأوروبي الآسيوي: انقسام أوروبي يعرقل بلورة استراتيجية موحدة تجاه إيران
رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر تبذل جهودا لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة
أسعار الدواجن في مصر اليوم .. والشعبة تكشف عن مفاجأة خلال الفترة المقبلة
نائب وزير الصحة: تحقيق إنجاز في خفض معدلات القيصرية بالبحيرة من 70% إلى 54%
بسبب الجالية اليهودية.. بريطانيا تعتزم اتخاذ قرار صادم ضد الحرس الثوري الإيراني
برلمانية: الطفرة التنموية في سيناء ترجمة لإرادة سياسية ورؤية استراتيجية شاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الهند تُحطم الرقم القياسي العالمي في بندقية 10 متر في بطولة العالم للرماية للناشئين

محمد سمير

تتواصل منافسات بطولة كأس العالم للرماية للناشئين 2026 (مسدس، بندقية، خرطوش)، والتي تستضيفها ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، في نسخة استثنائية تؤكد تصاعد مكانة مصر على خريطة استضافة البطولات العالمية، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومعايير تنظيمية تضاهي كبرى الدول.

جاءت منافسات النهائي على مستوى عالٍ من الدقة والانضباط الفني، لتعكس تطور مدارس الرماية العالمية، وأسفرت النتائج الرسمية عن:
الميدالية الذهبية: شامبهافي كشيرساجار، ديفيانشو ديوانجان (الهند)
الميدالية الفضية: تشيه ينغ تساي - يو آن تشين (تايوان)
الميدالية البرونزية: تيفين بومِس - جاسبار ليزيور (فرنسا)

وكتب منتخب الهند اسمه بحروف من ذهب، بعد تسجيل رقم قياسي عالمي جديد بلغ (٤٩٩.٩)، في واحدة من أبرز لحظات البطولة.


هذا الرقم لم يأتِ فقط نتيجة الأداء الفني المتميز، بل عكس أيضاً الفارق الكبير الذي تصنعه جودة ميادين الرماية، حيث أصبحت ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية عنصراً حاسماً في معادلة التفوق.

وأجمعت الوفود المشاركة على أن الوصول إلى هذا المستوى من الدقة وتكرار تسجيل أرقام قياسية خلال بطولة واحدة يُعد أمراً نادراً في رياضة تعتمد على تفاصيل بالغة الحساسية، إلا أن دقة التجهيزات وثبات العوامل الفنية داخل الميادين المصرية وفّرت بيئة مثالية، ساهمت بشكل مباشر في إطلاق طاقات الرماة وتحقيق نتائج غير مسبوقة.

وفي منافسات السرعة والدقة، فرضت المدرسة الفرنسية سيطرتها على منصة التتويج، حيث جاءت النتائج الرسمية كالتالي:
الميدالية الذهبية: أرنو جاماليري (فرنسا)
الميدالية الفضية: توماس شينور (فرنسا)
الميدالية البرونزية: كولين هيلك (ألمانيا)
 

ومن جانبه، أكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، أن ما تشهده البطولة من مستويات فنية وأرقام قياسية يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه مصر في تجهيز ميادين الرماية.

وأشار إلى أن الإشادات الدولية المتواصلة لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة عمل دقيق على كل التفاصيل، بدءاً من البنية التحتية وحتى إدارة المنافسات، بما يضمن تحقيق أعلى درجات العدالة والدقة للرماة.

وأضاف أن ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، باتت تمثل منصة عالمية حقيقية لصناعة الإنجازات، وهو ما ظهر بوضوح في النتائج القياسية التي تحققت خلال أيام البطولة.

ومن المنتظر أن تتواصل فاعليات البطولة حتى 27 أبريل الجاري، بمشاركة 26 دولة يمثلها أكثر من 255 رامٍ ورامية، في تأكيد واضح على قوة الحدث وأهميته، إلى جانب إبراز القدرات التنظيمية المصرية في استضافة كبرى الفاعليات الرياضية العالمية.

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

روسيا تعلن مقتل أكثر من 8 آلاف مدني في هجمات أوكرانية وإصابة 20 الف

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

هل يتحول الخبز المجمد إلى خطر؟.. حسم الجدل حول تخزين الخبز في الفريزر وعلاقته بالسرطان

تاج الدين: مبادرة 100 مليون صحة. نقلة نوعية في مستقبل الرعاية الصحية بمصر

لقاء يجمع الرئيس السيسي بنظيره الفرنسي.. وجدل فقهي بين أحمد كريمة وسعد الهلالي بشأن الخلع.. أخبار التوك شو

احترس من ارتفاع السكر في الدم.. أعراض صامتة قد تهدد صحتك

بطولات على الأرض المقدسة.. كيف طهرت القوات المسلحة سيناء من الإرهاب؟

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها في لوك كاجوال.. شاهد

الشرقية: حملات إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية.. صور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

