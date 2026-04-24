الهند تُحطم الرقم القياسي العالمي في بندقية 10 متر في بطولة العالم للرماية للناشئين

تتواصل منافسات بطولة كأس العالم للرماية للناشئين 2026 (مسدس، بندقية، خرطوش)، والتي تستضيفها ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، في نسخة استثنائية تؤكد تصاعد مكانة مصر على خريطة استضافة البطولات العالمية، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومعايير تنظيمية تضاهي كبرى الدول.

جاءت منافسات النهائي على مستوى عالٍ من الدقة والانضباط الفني، لتعكس تطور مدارس الرماية العالمية، وأسفرت النتائج الرسمية عن:

الميدالية الذهبية: شامبهافي كشيرساجار، ديفيانشو ديوانجان (الهند)

الميدالية الفضية: تشيه ينغ تساي - يو آن تشين (تايوان)

الميدالية البرونزية: تيفين بومِس - جاسبار ليزيور (فرنسا)

وكتب منتخب الهند اسمه بحروف من ذهب، بعد تسجيل رقم قياسي عالمي جديد بلغ (٤٩٩.٩)، في واحدة من أبرز لحظات البطولة.



هذا الرقم لم يأتِ فقط نتيجة الأداء الفني المتميز، بل عكس أيضاً الفارق الكبير الذي تصنعه جودة ميادين الرماية، حيث أصبحت ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية عنصراً حاسماً في معادلة التفوق.

وأجمعت الوفود المشاركة على أن الوصول إلى هذا المستوى من الدقة وتكرار تسجيل أرقام قياسية خلال بطولة واحدة يُعد أمراً نادراً في رياضة تعتمد على تفاصيل بالغة الحساسية، إلا أن دقة التجهيزات وثبات العوامل الفنية داخل الميادين المصرية وفّرت بيئة مثالية، ساهمت بشكل مباشر في إطلاق طاقات الرماة وتحقيق نتائج غير مسبوقة.

وفي منافسات السرعة والدقة، فرضت المدرسة الفرنسية سيطرتها على منصة التتويج، حيث جاءت النتائج الرسمية كالتالي:

الميدالية الذهبية: أرنو جاماليري (فرنسا)

الميدالية الفضية: توماس شينور (فرنسا)

الميدالية البرونزية: كولين هيلك (ألمانيا)



ومن جانبه، أكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، أن ما تشهده البطولة من مستويات فنية وأرقام قياسية يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه مصر في تجهيز ميادين الرماية.

وأشار إلى أن الإشادات الدولية المتواصلة لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة عمل دقيق على كل التفاصيل، بدءاً من البنية التحتية وحتى إدارة المنافسات، بما يضمن تحقيق أعلى درجات العدالة والدقة للرماة.

وأضاف أن ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، باتت تمثل منصة عالمية حقيقية لصناعة الإنجازات، وهو ما ظهر بوضوح في النتائج القياسية التي تحققت خلال أيام البطولة.

ومن المنتظر أن تتواصل فاعليات البطولة حتى 27 أبريل الجاري، بمشاركة 26 دولة يمثلها أكثر من 255 رامٍ ورامية، في تأكيد واضح على قوة الحدث وأهميته، إلى جانب إبراز القدرات التنظيمية المصرية في استضافة كبرى الفاعليات الرياضية العالمية.