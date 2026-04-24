رياضة

محمد شعبان رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو

ياسمين تيسير

أعلن الاتحاد العالمي للتايكوندو إعادة تعيين رؤساء اللجان الفنية، والمسابقات، والحكام، والطبية ومكافحة المنشطات، ولجنة التايكوندو البارالمبي، وذلك لتعزيز الاستقرار واستمرارية العمل مع تكثيف الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2028.

سيتولى رؤساء هذه اللجان مناصبهم لمدة عامين، تمتد حتى نهاية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين في ليما، بيرو، التي تلي دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لوس انجلوس 2028.

تضمن هذه التعيينات الجديدة حوكمة رشيدة واتساقًا في العمليات خلال هذه الفترة الحاسمة. 

وبهذه التعيينات، بالإضافة إلى تلك التي تمت في فبراير، اكتملت جميع المناصب القيادية في لجان الاتحاد العالمي للتايكوندو.

ويأتي على رأس هذه القرارات إعادة تعيين محمد شعبان (مصر)، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العالمي، رئيسًا للجنة المسابقات، وبعد نجاحه كمندوب فني للاتحاد العالمي للتايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، أُعيد تعيينه أيضًا مندوبًا فنيًا لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

وجاءت باقي اللجان كالتالي: سيستمر فيليب بويدو (فرنسا) في رئاسة اللجنة الفنية، كما أُعيد تعيين تشو لينفانغ (الصين)، رئيسةً للجنة الحكام، والدكتور فرانك دورين (ألمانيا)، رئيسًا للجنة الطبية ومكافحة المنشطات، وسيستمر عثمان ديلدار (بريطانيا العظمى) في منصبه كرئيس للجنة التايكوندو البارالمبي.

ويأتي تعيين محمد شعبان رئيسًا للجنة المسابقات للدورة الخامسة على التوالي تأكيدًا لثقة الاتحاد العالمي برئاسة تشونج وان تشو، في امكانياته وقدراته في استمرار تطوير التايكوندو العالمي، وبهذا التعيين يصبح الشاب المصري أكثر من تولى هذا المنصب في الاتحاد العالمي.

وكان الاتحاد العالمي للتايكوندو قد أعلن سابقاً تعيين محمد شعبان، رئيس لجنة المسابقات وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العالمي للتايكوندو، مندوبًا فنيًا لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، مما يعزز مكانته كأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم التايكوندو خاصةً بعد إدارته المتميزة لأولمبياد باريس 2024، والتي حظيت على إعجاب وتقدير الجميع.

وتعد هذه المناصب الهامة تكليلًا لجهود شعبان خلال الأعوام الماضية داخل أروقة الاتحاد العالمي للتايكوندو، حيث استطاع بفكره المتجدد وإدارته الحكيمة الاستحواذ على ثقة الاتحاد العالمي للتايكوندو.

فمنذ بداية عمله في الاتحاد العالمي عام 2015، استطاع شعبان أن يثبت مهاراته وامكاناته الإدارية حتى تم تعيينه في 4 سبتمبر 2017 رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد الدولي في سابقة هي الأولى لكادر عربي وإفريقي ليتم التجديد له في نفس المنصب لمدة 6 دورات متتالية.

