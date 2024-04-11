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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بكاميرا 50 ميجابكسل.. موتورولا تطلق أرخص هواتفها بإمكانيات قوية

Moto G04s
Moto G04s

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن هاتف اقتصادي جديد ضمن تشكيلة G منخفضة التكلفة، والذي ينطلق للبيع في عدة دول بسعر رخيص وكاميرا 50 ميجابكسل.

سعر ومواصفات موتورولا Moto G04s

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف موتورولا الجديد Moto G04s، بشاشة من نوع IPS LCD، عالية الدقة بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل، وتتميز بمعدل تحديث 90 هرتز، وطبقة حماية مصنوعة من زجاج Corning Gorilla Glass 3.

 

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ويتم تشغيل هاتف موتورولا Moto G04s، بواسطة معالج يونيسوك Unisoc T606، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 8 جيجابايت، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

Moto G04s

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتميز هاتف موتورولا Moto G04s، بمستشعر كاميرا رئيسي واحد بدقة 50 ميجابكسل مقترن بوحدة فلاش LED، ويتميز الهاتف بكاميرا إمامية بدقة 5 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويستمد هاتف موتورولا Moto G04s، طاقته من وحدة بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 15 وات، ومن ناحية البرمجيات، يعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل Android 14.

وتشمل الميزات المتبقية بهاتف موتورولا Moto G04s، مكبر صوت واحدا، وتصنيف IP52 لمقاومة الغبار وصد الماء، ويتوفر الهاتف للبيع باللون الأزرق والأخضر والأسود والبرتقالي، مقابل سعر يبدأ من 119 يورو (أي ما يعادل 6.000 جنيه مصري).

Moto G04s
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