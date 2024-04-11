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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

في ثاني أيام العيد.. انخفاض في أسواق الذهب |ومفاجأة في سعر عيار 21

الذهب
الذهب

حالة ترقب من المواطنين لسوق الذهب اليوم الخميس 11 إبريل 2024 ثاني أيام عيد الفطر المبارك بعد تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلية أمس الأربعاء، حيث يعتبر الذهب أحد أهم المعادن الثمينة التي لها قيمة اقتصادية عالية، وملاذا آمنا أوقات الأزمات وأكثر الأدوات الاستثمارية استقراراً لذلك يلجأ الكثير لادخار أموالهم من خلاله.

الذهب 

 تراجع ملحوظ في أسعار الذهب 

وشهد سعر الذهب في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم الخميس 11 أبريل 2024، تراجعا ملحوظا بحسب آخر تحديثات لشاشات عرض أسعار الذهب في مصر.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 11 إبريل ثاني أيام العيد كالآتي:

  • سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3640 جنيها.
  • كما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 3336 جنيها.
  • وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3185 جنيها.
  • ووصل جرام الذهب عيار 18 نحو 2730 جنيها.
  • وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2123 جنيها.
  • كما سجل الجنيه الذهب نحو 25480 جنيها.
الذهب 

نصيحة للمقبلين على الزواج 

وفي هذا الصدد، قال لطفي محمد نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر الذهب على الصعيد المحلي يرتبط خلال الفترة المقبلة بسعر الذهب عالميا.

وأوضح محمد  ـ خلال تصريحات صحفية له، أنه في حالة انخفاض الذهب عالميا سيصاحبه انخفاضا في الأسواق المحلية، وهو ما سيشعر به المواطن العادي.

واكد أن من أهم العوامل المتحكمة في تحديد سعر الذهب هو استقرار سعر صرف الدولار من عدمه فضلا عن سعر الذهب في البورصة، الذي يكون له أثر كبير على تحديد سعر الذهب.

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عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب المتلاعبين في السوق

ومن جانبه، قال وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب في الفترة الحالية في محلات الصاغة يمثل سعرا عادلا بالنسبة لسعر الذهب على الصعيد العالمي، مقدما نصيحة للمقبلين على الزواج بعدم المبالغة في شراء الذهب، حيث أنه في حالة شراء كمية قليلة من جرامات الذهب فلن تؤثر عليهم أي زيادة في أسعار الذهب إلا بشكل طفيف.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتوفير السلع والمنتجات ومن بينها الذهب للمواطنين بأسعار مناسبة تتماشى مع الظروف المعيشية للمواطنين وبما يلبي احتياجاتهم بالشكل المناسب.

الذهب 

الذهب يستأنف ارتفاعه عالميا 

ورغم الانخفاض المحلي للذهب، استأنف سعر الذهب ارتفاعه السريع، حيث عوض تصاعد التوترات في الشرق الأوسط المخاوف من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمعدل أقل من المتوقع في العام الجاري.

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وسجل الذهب أكبر تراجع في شهر تقريباً يوم الأربعاء، بعدما جاءت بيانات التضخم الأميركي أعلى من التوقعات، ما حدا بالتجار إلى تقليص توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في العام الجاري. وتجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية 4.5% بعد صدور التقرير، وعادة ما يؤثر ذلك سلبا على المعادن النفيسة التي لا تدر فائدة.

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