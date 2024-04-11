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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

300 جنيه نزول مفاجئ|تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب، اليوم ثاني أيام العيد بشكل مفاجئ ، متأثرة بهبوط سعر الأوقية عالميا إلى 2,332.70 دولار في بورصة نيويورك، متراجعة من قفزة كبيرة سجلت خلالها 2,365 دولارا لأول مرة.

وتراجع سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء تحركا، إذ سجل نحو 3205 جنيهات بعدما تراجع إلى 3160 جنيها، فيما تراجع الجنيه الذهب أيضا بنحو 320 جنيها.

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أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر عيار 18 الآن

كما هبط سعر عيار 18، وسجل اليوم 2708.5 بعد ان اقترب من 2800 جنيه، ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 

وشهد سعر الذهب عيار 21 اليوم، هبوطا في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

ويظل الجرام من العيار الأشهر في مصر متراجعا بقوة عن أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا، على خلفية تصحيح أوضاع السعر بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي والتي تنعش خزينة الدولة بمليارات الدولارات، وتراجع سعر الدولار.

سعر الذهب الآن 

وهبط الجنيه الذهب خلال ساعات بقوة، والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب زيادة ليبدأ من نحو 25480 جنيه اليوم، بعد نحو 25800 جنيه بفارق نحو 320 جنيها، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

الذهب

أسعار الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر : 3640 جنيها للشراء و 3611.5 جنيه للبيع .

سعر الذهب عيار 21 

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 3185 جنيهات للشراء و 3165 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2730 جنيهًا للشراء و 2708.5 جنيه للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الخميس : 2123.25 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 : 25480 جنيها للشراء و 25280 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أما سعر مصنعية الذهب، يهتم به المشترون بشكل كبير، وخاصة لشراء المشغولات الذهبية للشبكة والهدايا من عياري 21 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخر.

سعر المصنعية بالمحلات قد يكون 80 جنيه بحد ادني وقد يصل حتى 200 جنيه تضاف على كل جرام،  وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

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