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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

تواصل سعر الذهب في مصر الارتفاع منذ بداية الأسبوع الجاري متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميا، بالإضافة إلى اقتراب الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وارتفعت أسعار الذهب، إلى مستوى قياسي جديد بسبب عدد من العوامل، من بينها رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، والمشتريات للمضاربة ومشتريات البنوك المركزية، على الرغم من النمو القوي للوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر مارس.

وارتفعت أسعار اونصة الذهب العالمي اليوم الثلاثاء لتسجل مستوى تاريخي جديد في ظل استمرار رحلة صعود أسعار الذهب العالمي مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن، يأتي هذا قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية بالإضافة إلى محضر اجتماع البنك الفيدرالي. 

وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 1% ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 2365 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2339 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2356 دولارا للأونصة. 

يأتي ارتفاع الذهب اليوم للجلسة الثالثة على التوالي كما يعد ارتفاع للجلسة العاشرة من إجمالي 11 جلسات، ليستمر الذهب في تسجيل مستوى تاريخي جديد كل جلسة لمدة 8 جلسات متتالية.

 

سعر الذهب عالميًا

وعالميًا، سجّل سعر الذهب 2336 مقارنة بـ 2230 دولارًا للأوقية نهاية الأسبوع الماضي. 

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2756 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 2315 جنيها. 

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 3674 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 25.720 جنيه.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أول صافي تدفقات نقدية داخلة خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس بمقدار 1 طن ذهب، بعد 10 أسابيع متتالية من تسجيل صافي تدفقات خارجة.

يدل هذا على عودة الاهتمام بالطلب الاستثماري على الذهب نتيجة لاقتناع الأسواق أن أسعار الفائدة الأمريكية يقترب من الانخفاض وبالتالي يزيد من هذا من الفرص الاستثمارية للذهب ويقلل من تكلفة الفرصة البديلة لديه كونه لا يقدم عائدا لحائزيه.

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