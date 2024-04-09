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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة قبل ساعات من بداية أيام العيد

الذهب
الذهب

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء، 9 أبريل 2024، في مصر بعد آخر انخفاض سجله سعر الذهب عيار 21 بقيمة 20 جنيهًا في الجرام الواحد، وذلك في تمام الساعة 7 من صباح اليوم، وفق تحديثات شعبة الذهب في مصر.

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 للبيع والشراء الجمعة 24-3-2023 | Agri2day / اجري توداي
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.5% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2343 دولارا للأونصة بعد أن سجلت مستوى تاريخيا جديدا عند 2354 دولارا للأونصة، وكانت قد افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2330 دولارا للأونصة.

الذهب يستمر في موجة ارتفاع قوية مستمرة منذ 7 أسابيع لم يتخللها تراجع سوى لأسبوع واحد، الأمر الذي يدل على قوة حركة الصعود وقوة زخم الشراء لدى الأسواق، والتي قللت من فرص تصحيح السعر لأسفل خلال الفترة الأخيرة.

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مفاجأة حول طقس أول أيام العيد وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

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ارتفاع أسعار الذهب في مصر إلي 3225 جنيها لعيار 21 بدعم من قفزة الأوقية

التوترات الجيوسياسية تدعم أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، فلا تزال الحرب بين روسيا وأوكرانيا مشتعلة، وفي الشرق الأوسط ظلت المخاوف بشأن الحرب بين إيران وإسرائيل قائمة، على الرغم من أن إسرائيل عقدت بعض محادثات السلام مع حماس في مصر.

منذ بداية اليوم وحتى الآن، سجل سعر الذهب في مصر تحركا واحدا فقط، سجلت على أثره أسعار الأعيرة الذهبية التالي:

  • بلغت قيمة سعر الذهب عيار 24 اليوم للبيع نحو 3651.4 جنيه، بينما وصل إلى 3628.6 جنيه للشراء خلال بداية تعاملات سوق الصاغة.
  • بلغت قيمة سعر الذهب عيار 21 اليوم للبيع نحو 3195 جنيهًا، بينما وصل إلى 3175 جنيهًا للشراء خلال بداية تعاملات سوق الصاغة.
  • بلغت قيمة سعر الذهب عيار 18 اليوم للبيع نحو 2738.6 جنيه، بينما وصل إلى 2721.4 جنيه للشراء خلال بداية تعاملات سوق الصاغة.
  • بلغت قيمة سعر الذهب عيار 14 اليوم للبيع نحو 2136.1 جنيه، بينما وصل إلى 2122.7 جنيه للشراء خلال بداية تعاملات سوق الصاغة.
  • سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25560 جنيهًا للبيع، وقيمة 25400 جنيه للشراء.
  • بدأ سعر الذهب العالمي تداولاته على ارتفاع لتسجل أونصة الذهب نحو 2336.2 دولار الآن.
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