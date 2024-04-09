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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة حول طقس أول أيام العيد وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

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الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء 9-4-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

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سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3674 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3215 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2756 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25720 جنيها.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.62 جنيه للبيع و47.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 51.61 جنيه للبيع، و51.49 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.19 جنيه للبيع، و60.04 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 154.89 جنيه للبيع، و154.51 جنيه للشراء.

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أيام عيد الفطر.

 

وقال محمود القياتي خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن البلاد تشهد الفترة الحالية حالة من عدم الاستقرار نتيجة تعرضها لمنخفض جوي.


وأوضح أن المنخفض الجوي تسبب في عدم الاستقرار، مما ترتب عليه تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، بالإضافة إلى نشاط في حركة الرياح علي كافة الأنحاء.

 

واسترسل: هناك نشاط حركة الرياح سيتسبب في الشعور ببرودة الطقس.

وحذر من عدم تخفيف الملابس في هذه الفترات، نتيجة التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد.

وفيما يخص طقس أول أيام العيد، لفت إلى أنه المنخفض الجوي سيبدأ في التلاشي، وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا، لتسجل 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 - 16
الإسكندرية 22 - 17
شرم الشيخ 30 - 19
مطروح 22 -16
أسوان 33 - 19
بورسعيد 21 - 17
حلايب 27 - 23

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