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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

أمطار رعدية والقادم أصعب.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس اليوم

طقس اليوم
طقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30 رمضان 1445هـ، الموافق 9 أبريل 2024، متوقعة أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

ذروة التقلبات الجوية وأمطار رعدية، بيان شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم - موقع رادار
طقس اليوم

طقس اليوم

أما عن حالة الطقس ليلا، فيكون مائلا للبرودة وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد في بيان عاجل من سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن هناك فرصا لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة، كما أن هناك نشاطا للرياح، على جميع الأنحاء على فترات متقطعة.

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أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من طقس اليوم على القاهرة والمحافظات

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طقس اليوم .. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية من شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، فبينت هيئة الأرصاد أن حالته ستكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

درجات الحرارة اليوم

المدن/ المحافظاتالعظمىالصغرى
القاهرة2516
العاصمة الإدارية2516
6 أكتوبر2617
بنها2518
دمنهور2418
وادي النطرون2517
كفر الشيخ2417
المنصورة2317
الزقازيق2417
شبين الكوم2516
طنطا2415
دمياط2216
بورسعيد2117
الإسماعيلية2515
السويس2616
العريش2415
رفح2315
رأس سدر2616
نخل2309
كاترين1906
الطور2618
طابا2316
شرم الشيخ3019
الإسكندرية2217
العلمين2316
مطروح2216
السلوم2114
سيوة2313
رأس غارب2819
الغردقة2818
سفاجا2920
مرسى علم3021
شلاتين3221
حلايب2723
أبورماد3022
رأس حدربة2722
الفيوم2614
بني سويف2613
المنيا2713
أسيوط2714
سوهاج2815
قنا2918
الأقصر3119
أسوان3319
الوادي الجديد3017
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