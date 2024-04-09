أمطار رعدية والقادم أصعب.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30 رمضان 1445هـ، الموافق 9 أبريل 2024، متوقعة أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

طقس اليوم

طقس اليوم

أما عن حالة الطقس ليلا، فيكون مائلا للبرودة وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد في بيان عاجل من سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن هناك فرصا لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة، كما أن هناك نشاطا للرياح، على جميع الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية من شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، فبينت هيئة الأرصاد أن حالته ستكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

درجات الحرارة اليوم