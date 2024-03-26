أتربة ورمال.. تحول مفاجئ في حالة الطقس| والأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة

تمر مصر حاليا بتغيرات غير مسبوقة في حالة الطقس ما بين ارتفاع وانخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تتأثر البلاد بموجة حارة جديدة نتيجة كتل هوائية حارة تعمل على رفع درجات الحرارة.

الطقس

موجة حارة جديدة

وكشفت الأرصاد، في بيان، عن حالة الطقس اليوم، الثلاثاء 26 مارس، متوقعة أن يسود طقس مائل للحرارة مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، أما عن حالة الطقس ليلا فهو مائل للبرودة على جميع الأنحاء.

وأشارت إلى أن انخفاض نسب الرطوبة لن يزيد الإحساس بارتفاع الحرارة، حيث تظهر الموجة الحارة نتيجة كتل هوائية قادمة من المناطق الصحراوية الغربية والجنوبية، لن تكون محملة ببخار الماء الذي يعمل على ارتفاع نسب الرطوبة.

رياح محملة بالرمال والأتربة

وقالت الأرصاد إن درجات الحرارة ستنخفض خلال ساعات الليل في جميع الأنحاء، مع نشاط في حركة الرياح محملة بالرمال والأتربة على مناطق غرب البلاد على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد من حالة الطقس غدًا، الأربعاء، وقالت إن درجات الحرارة سوف تشهد ارتفاعا كبيرا لتصل لـ 36 درجة على معظم محافظات الصعيد، بينما تصل إلى 30 درجة على محافظة القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب محافظات الوجه البحري.

الظواهر الجوية المتوقعة

تعرض البلاد لكتل صحراوية جنوبية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لكتل صحراوية جنوبية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة من 7 إلى 8 درجات، بداية من الغد وتستمر خلال نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أنه مع هذه الكتل الصحراوية، ستختفي فرص تكاثر السحب وعدم وجود غطاء سحابي، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17.

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17.

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15.

سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15.

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 16.

أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

حالة الطقس المتوقعة

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرى من اليوم، الثلاثاء 26 مارس 2024، إلى الأحد 31 مارس 2024.

ونشرت “الهيئة” عبر صفحتها على “فيسبوك” تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد المقبل.

الأربعاء 27 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 19 درجة

الخميس 28 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة

الجمعة 29 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 20 درجة

السبت 30 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة

الأحد 31 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 19 درجة.