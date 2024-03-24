عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تغيير جذري| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس خلال الـ5 أيام القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 5 أيام القادمة.

ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية:

أشارت  الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن  هناك عودة للارتفاع في درجات الحرارة مع يوم الثلاثاء وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية  أن هناك فرص أمطار متفاوتة ورعدية على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لافتة إلى أن الأمطار بدأت بالفعل على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

txt

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية.. وتحذير عاجل لهؤلاء

txt

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، إن الأمطار تمتد من خفيفة لمتوسطة على محافظات الوجه البحري وبعض الأماكن من سيناء وتمتد خفيفة لمدن القناة وشمال ووسط الصعيد، وهذه الأمطار ستكون على فترات متقطعة اليوم. 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة والمنخفضات الصحراوية ورياح الخماسين، لذلك أكدت أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

وحذرت من وجود نشاط في الرياح المثيرة للرمال والأتربة، لذلك شددت على أهمية ارتداء الكمامات لأصحاب الحساية الصدرية والجيوب الأنفية.

ولفتت إلى أن حالة التقلبات الجوية متوقع أن تنتهي غدًا، الاثنين، مع عودة استقرار الأحوال الجوية في أغلب الانحاء.
 طقس اليوم الأحد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة العظمى تسجل اليوم 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ويسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلة للبرودة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، بينما يسود طقس دافئ على المناطق الجنوبية للبلاد خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الصغرى تسجل اليوم الأحد 13 درجة مئوية خلال فترة الليل، حيث يسود طقس بارد على كافة أنحاء الجمهورية، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار.

وقدّم برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 مارس 2024، في القاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

العظمى الصغرى

القاهرة  20- 13

شرم الشيخ 25-17 
الإسكندرية 19- 12

مطروح 18-10

بور سعيد20-13
أسوان 28 - 15
الأقصر 26- 13

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة امطار هيئة الأرصاد الجوية طقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة: لسنا ضد أحد بل نؤيد القيم والمبادئ

جوتيريش: غزة تحتاج إلى طوفان من المساعدات وليس مجرد إسقاطات أو ناقلات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية.. وتحذير عاجل لهؤلاء

أزمة مفاجئة.. سبب وفاة بطل كمال أجسام شاب في طنطا

مشيعون روس يضعون الزهور على نصب تذكاري مؤقت لضحايا هجوم موسكو.. فيديو

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

إزالة كميات ضخمة من الحطام في موقع الهجوم على قاعة الحفلات الروسية|شاهد

بعد تصدره التريند.. من هو العالم شقيق الفنان أحمد سعد؟

ترشيحاتنا

لقاء شيخ الأزهر وأمين عام الأمم المتحدة بالقاهرة | صور

أبرز أخبار التوك شو.. جوتيريش: مواطنو غزة لا يستطيعون تناول وجبة إفطار.. وتحركات جديدة بأسعار الذهب

دعاء الصائم قبل الإفطار في رمضان.. ردده يفرج همك ويكشف كربك

الأعمال العسكرية مخالفة للقانون.. رسائل وزير الخارجية حول الأوضاع في غزة

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

شاهد عيان يكشف تفاصيل الرعب فى حريق عقار مدينة نصر.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انخفاضها إلى النصف.. أمين عام مصنعي السيارات يوضح سبب تراجع الأسعار

تشبه الأميرات.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الشباب والرياضة والهجرة

تعرض لأزمة قلبية.. محمد العمروسي يخضع لعملية بالقلب وهذه حقيقة فسخ خطبته

فيديو

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

الأرصاد: تنبيه عن حالة الطقس وتحذير من تخفيف الملابس

حريق مدينة نصر .. بدأ من جراش البرج ووصل للدور الـ١٢ والكاميرا تكشف مفاجاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ