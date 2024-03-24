تغيير جذري| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس خلال الـ5 أيام القادمة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 5 أيام القادمة.

ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية:

أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك عودة للارتفاع في درجات الحرارة مع يوم الثلاثاء وتستمر حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرص أمطار متفاوتة ورعدية على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لافتة إلى أن الأمطار بدأت بالفعل على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، إن الأمطار تمتد من خفيفة لمتوسطة على محافظات الوجه البحري وبعض الأماكن من سيناء وتمتد خفيفة لمدن القناة وشمال ووسط الصعيد، وهذه الأمطار ستكون على فترات متقطعة اليوم.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة والمنخفضات الصحراوية ورياح الخماسين، لذلك أكدت أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

وحذرت من وجود نشاط في الرياح المثيرة للرمال والأتربة، لذلك شددت على أهمية ارتداء الكمامات لأصحاب الحساية الصدرية والجيوب الأنفية.

ولفتت إلى أن حالة التقلبات الجوية متوقع أن تنتهي غدًا، الاثنين، مع عودة استقرار الأحوال الجوية في أغلب الانحاء.

طقس اليوم الأحد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة العظمى تسجل اليوم 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ويسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلة للبرودة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، بينما يسود طقس دافئ على المناطق الجنوبية للبلاد خلال فترة النهار.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الصغرى تسجل اليوم الأحد 13 درجة مئوية خلال فترة الليل، حيث يسود طقس بارد على كافة أنحاء الجمهورية، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار.

وقدّم برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 مارس 2024، في القاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

العظمى الصغرى

القاهرة 20- 13

شرم الشيخ 25-17

الإسكندرية 19- 12

مطروح 18-10

بور سعيد20-13

أسوان 28 - 15

الأقصر 26- 13