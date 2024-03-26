عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل.. وذروة الموجة الخميس

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، قائلة إن الإيام الماضية شهدت انخفاضات في قيم درجات الحرارة بشكل كبير، لكن اعتبارا من اليوم سوف تبدأرجات الحرارة في الارتفاع، إذ ترتفع درجة الحرارة اليوم عن أمس بحوالي 4 درجات مئوية.

txt

عواصف رملية وترابية بغرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

txt

الأرصاد : تحسن كبير في الحالة الجوية اليوم

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، ويرجع الأمر إلى تأثرنا بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية مرتفعة في قيم درجات حرارتها، فضلا عن وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس مع عدم وجود أي سُحب مؤثرة.

وتابعت، أن الأجواء خلال فترة النهار تكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء، بينما ستكون الأجواء حارة على جنوب الصعيد خلال فترة النهار، مشيرة إلى أنه على الرغم من انخفاض درجات الحرارة ليلا إلا أن هناك تحسنا في قيم الحرارة الصغرى، مؤكدة على اعتدال الأحوال الجوية خلال الفترات القادمة.

وأكدت أن غدا الأربعاء والخميس يشهدان ذروة الارتفاعات الجوية، فالعظمى على القاهرة ستكون 30 درجة مئوية، بينما يوم الخميس سوف تكون 31 درجة مئوية، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجة الحرارة حتى الأسبوع المقبل.

الأرصاد الجوية الأرصاد حالة الطقس الطقس حالة الطقس اليوم درجة الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليوم.. أتوبيسات بالمجان ومد ساعات عمل القطار الكهربائي لتسهيل حضور مباراة مصر وكرواتيا

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

أحمد طنطاوي داخل المحكمة في اتهام مدير حملته بتزوير توكيلات الترشح للرئاسة.. شاهد

قرار حكومي بتوجيه رئاسي| انخفاض الأسعار بنسبة 20%.. ومفاجأة سارة بعد العيد

اعترافات سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع: شوفتها بتتقلب على الطريق

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

الميكروباص اتحشر.. حادث على الطريق الدائري بالمرج.. صور

فقد الأطباء السيطرة .. معلومات صادمة عن وفاة سعيد الهوا

ترشيحاتنا

بدء محاكمة المتهمين بسرقة فيلا الفنانة ميرهان حسين.. فيديو

لا شكاوى والأسئلة واضحة| شاهد صور انطلاق امتحانات شهر مارس بمدارس القاهرة

جريمة فى رمضان .. كشف لغز مق.تل أجنبية داخل منزلها بمطروح

بمقدم 25 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا جديدة| اعرف الشروط واحجز وحدتك

بسبب خلافات مالية.. جزار يق.تل عاطلا في بني سويف| تفاصيل

اليوم.. أتوبيسات بالمجان ومد ساعات عمل القطار الكهربائي لتسهيل حضور مباراة مصر وكرواتيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح مهمة عند الإفطار لتجنب زيادة الوزن.. تعرف عليها

ياسمين صبري ونسرين طافش الأجمل.. شاهد أشيك الفنانات بإطلالات رمضانية أشعلت إنستجرام

مات بالمباراة.. وفاة لاعب شهير بسبب ضربه الكرة بالرأس| تفاصيل

فقد الأطباء السيطرة .. معلومات صادمة عن وفاة سعيد الهوا

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ