الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل.. وذروة الموجة الخميس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، قائلة إن الإيام الماضية شهدت انخفاضات في قيم درجات الحرارة بشكل كبير، لكن اعتبارا من اليوم سوف تبدأرجات الحرارة في الارتفاع، إذ ترتفع درجة الحرارة اليوم عن أمس بحوالي 4 درجات مئوية.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، ويرجع الأمر إلى تأثرنا بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية مرتفعة في قيم درجات حرارتها، فضلا عن وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس مع عدم وجود أي سُحب مؤثرة.

وتابعت، أن الأجواء خلال فترة النهار تكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء، بينما ستكون الأجواء حارة على جنوب الصعيد خلال فترة النهار، مشيرة إلى أنه على الرغم من انخفاض درجات الحرارة ليلا إلا أن هناك تحسنا في قيم الحرارة الصغرى، مؤكدة على اعتدال الأحوال الجوية خلال الفترات القادمة.

وأكدت أن غدا الأربعاء والخميس يشهدان ذروة الارتفاعات الجوية، فالعظمى على القاهرة ستكون 30 درجة مئوية، بينما يوم الخميس سوف تكون 31 درجة مئوية، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجة الحرارة حتى الأسبوع المقبل.