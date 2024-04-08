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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم .. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظة

طقس اليوم - أرشيفية
طقس اليوم - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 


وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط تمتد متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب الوجه البحري، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة إلى مناطق من الفيوم وبني سويف على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 26 18
العاصمة الإدارية 26 17
6 أكتوبر 27 17
بنهــــا 26 18 
دمنهور 26 18
وادي النطرون 27 17
كفر الشيخ 26 17
المنصورة 26 18 
الزقازيق 26 18 
شبين الكوم 25 17
طنطا 26 15
دمياط 24 17 
بورسعيد 23 17
الإسماعيلية 27 15
السويس 27 15
العريش 25 15
رفح 24 16
رأس سدر 28 16
نخل 27 9 
كاترين 22 6
الطور 26 21
طابا 25 16
شرم الشيخ 30 21
الإسكندرية 23 15
العلمين 23 14
مطروح 22 13
السلوم 23 12
سيوة 27 13
رأس غارب 29 21
الغردقة 28 20
سفاجا 29 21
مرسى علم 29 20
شلاتين 31 21
حلايب 27 20
أبو رماد 28 20 
رأس حدربة 28 19
الفيوم 28 14
بني سويف 29 13
المنيا 30 13
أسيوط 29 12
سوهاج 30 14
قنا 31 18 
الأقصر 31 19
أسوان 30 19
الوادي الجديد 31 17
أبوسمبل 30 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 37 25
المدينة المنورة 34 20 
الرياض 34 22
المنامة 31 25
أبوظبي 34 24
الدوحة 32 25
الكويت 32 22
دمشق 22 12
بيروت 21 17
عمان 20 10
القدس 20 10
غزة 22 16
بغداد 32 19
مسقط 29 25
صنعاء 25 14
الخرطوم 36 24
طرابلس 25 16
تونس 30 16
الجزائر 22 16
الرباط 21 12
نواكشوط 33 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 15 4
إسطنبول 18 11
إسلام آباد 33 16
نيودلهي 37 21 
جاكرتا 34 25
بكين 22 9
كوالالمبور 33 25
طوكيو 20 14 
أثينا 22 14
روما 25 11
باريس 21 9
مدريد 18 5
برلين 23 13
لندن 17 10
مونتريال 15 3
موسكو 19 10 
نيويورك 17 10
واشنطن 20 8
أديس أبابا 25 13

 

 

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