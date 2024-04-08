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احترسوا من تقلبات الطقس

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من طقس اليوم على القاهرة والمحافظات

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت  مريم كمال مذيعة “صدى البلد” تغطية خاصة عن آخر المستجدات في أحوال الطقس. 

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وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن  يسود اليوم الإثنين طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.. و مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

وعن أهم الظواهر الجوية المؤثره فى طقس اليوم فتتمثل في  نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وهناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط تمتد متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب الوجه البحري وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة إلى مناطق من الفيوم وبني سويف على فترات متقطعة،

وتوقعت الأرصاد ان تستمر فرص سقوط الامطار، حتى يوم الأربعاء القادم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة
 


حالة البحرين 
من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط  معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية
، أما البحرالاحمر، فتكون حالته  معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية  خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج تليفزيونى، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي فضلا عن كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا ناحية البحر المتوسط، وتلك الكتل الهوائية رطبة، لذلك سوف يكون هناك تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة وأيضا الرعدية.

وأشارت الى انه من المتوقع، سقوط أمطار بين المتوسطة والغزيزة أحيانا اليوم، بالإضافة إلى سقوط أمطار رعدية على مطروح والإسكندرية والبحرية وكفر الشيخ ودمياط
وهذه الأمطار تمتد بكميات أقل إلى المناطق الداخلية
ونوهت انه سوف تصل أمطار خفيفة وأحيانا متوسطة إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى بعد فترة الظهيرة مع دخولنا لفترة المساء.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم فهى كالآتي:
العظمى الصغرى

القاهرة 26 18
شرم الشيخ 30 21
الإسكندرية 23 15
الأقصر 31 19
أسوان 30 19
كاترين 22 6
رفح 24 16

مريم كمال احوال الطقس الطقس

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