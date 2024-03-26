موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

درجات الحرارة ستصل لـ ٣٦

قدمت مريم كمال مذيعة “صدى البلد” تغطية خاصة عن آخر المستجدات في أحوال الطقس.

شاهد الفيديو

خبراء الأرصاد الجوية، كشفوا عن أأننا سنشهد اعتبارا، من اليوم الثلاثاء، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، وسط استقرار نسبي في الأحوال الجوية.



وقالوا انه من المتوقع أن يكون طقس اليوم مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، كما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

وحذّرت الأرصاد من حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث نشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، وستصل درجة الحرارة إلى 36 على معظم محافظات الصعيد، و30 درجة على محافظة القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري

وذلك نتيجة تأثر البلاد بموجة حارة جديدة بسبب تعرض البلاد لكتل صحراوية جنوبية شديدة الحرارة، تعمل على رفع درجات الحرارة بين 7 لـ9 درجات، خلال نهاية الأسبوع، كما تختفي فرص تكاثر السحب ووجود غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.





كما أصدرت الأرصاد تقريرا تفصيليا حذرت فيه 9 محافظات في إقليمي شمال وجنوب الصعيد من طقس الأيام المقبلة خاصة نهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع المقبل.



وأشار التقرير، إلى أن درجة الحرارة العظمى على هذه المحافظات ستصل إلى 36 درجة

وهذه المحافظات هي «بني سويف - المنيا - الفيوم - البحر الأحمر- أسيوط - الوادي الجديد- أسوان - سوهاج - قنا»



وعن أهم الظواهر الجوية المؤثره فى طقس اليوم

فسوف نشهد نشاطات للرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك على فترات متقطعة.



وأوضحت الأرصاد أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يومي الأربعاء والخميس، حيث تصل درجة الحرارة إلى 31 درجة على القاهرة والصعيد تسجل 35 درجة.



ولفت إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مرة ثانية اعتبارا من نهاية الأسبوع وتحديدا يوم الجمعة، حيث تنخفض بمعدل 4 درجات مئوية على مختلف المناطق.

وحذرت الهيئة ، من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، باعتبار أن انخفاض درجات الحرارة هو مؤقت وسرعان ما ترتفع درجات الحرارة مرة ثانية، بما يتماشى مع فترة التقلبات الجوية للربيع.



ومن جانبها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات صحفية انه بدءًا من اليوم الثلاثاء ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، وسوف تستمر هذه الارتفاعات في درجات الحرارة حتى نهاية هذا الأسبوع، لتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية

وأشارت إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون يومي الأربعاء والخميس، وستصل درجات الحرارة العظمى حينها إلى 30 درجة مئوية.



كما ذكرت انه حتى الان لا توجد توقعات لفرص سقوط الأمطار هذا الأسبوع، كما أن الظاهرة الجوية المؤثر هذا الأسبوع هي تكون الشبورة المائية على المسطحات المائية والطرق السريعة خلال فترة الصباح الباكر والليل.

وأضافت أن فصل الربيع يعرف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، لذلك لابد من متابعة النشرة الجوية باستمرار.



كما كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج تليفزيونى عن أن موسم الربيع تنتشر فيه الأمراض لوجود عملية التزهير وانتشار حبوب اللقاح وهذا يؤثر بشكل كبير على أصحاب الحساسية والجيوب الأنفية وحساسية العين.

وقالت إن هذه الفترة تحتاج إلى متابعة مستمرة للنشرات الجوية وخاصة للفئات السابق ذكرها لمعرفة حالة الجو، مع أهمية ارتداء الكمامات والنظارات في حالة وجود تقلبات جوية.



وحذرت من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة نظرًا لوجود تقلبات جوية وانخفاض

.وعن لدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 14 درجة