التضخم وصعود سندات الخزانة يضغطان على أسعار الذهب عالميا

انخفضت أسعار الذهب عالميا بعد أن عزز تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة التكهنات بأن الفيدرالي الأميركي لن يكون في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.

وهبطت اسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.01% ليصل إلى 2328.65 دولاراً للأونصة. كما انخفض المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة 0.6% إلى 2347.50 دولاراً.

إلى ذلك، صعدت عوائد سندات الخزانة والدولار، مما أدى إلى انخفاض السبائك الذهبية.

وتجاوز مقياس التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات في مارس للشهر الثالث، مما يشير إلى مسار أكثر وعورة لترويض ضغوط الأسعار.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة بشهر فبراير، وفقاً للبيانات الحكومية الصادرة اليوم الأربعاء، ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع بنسبة 3.8%، من دون تغيير عن الشهر السابق.