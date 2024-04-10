الذهب يستقر قرب مستوى مرتفع قياسي وسط مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب مستوى مرتفع قياسي سجلته في الجلسة الماضية مع استفادة الملاذ الآمن من المخاوف المرتبطة بمزيج من مخاطر التضخم التي تلوح في الأفق والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

وحسبما تقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية، فقد بقيت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2355.29 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن ارتفعت لمستوى قياسي عند 2365.09 دولارا أمس الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 %إلى 2373.50 دولارا.

ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مارس ويتوقع أن يظهر ارتفاع المؤشر على أساس سنوي إلى 3.4 %ؤمع توقع أن يتباطأ التضخم الأساسي إلى 3.7 بالمائة.

وقال جيجار تريفيدي من المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز: "إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فقد تتراجع مجددا توقعات خفض أسعار الفائدة خاصة وأن توقعات موعد خفض أسعار الفائدة تغيرت من يونيو إلى يوليو بعد بيانات أظهرت قوة سوق العمل".

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتنتظر الأسواق أيضا محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي في مارس، وأبقى البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة عند نطاق 5.25 %إلى 5.50 % الشهر الماضي، وأشار إلى أنه لا يزال يتوقع خفضها بـ 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.15 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا أمس الثلاثاء.

وتراجع البلاتين 0.2 %إلى 976.67 دولارا والبلاديوم 0.4 %إلى 1088.75 دولارا.