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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 9 - 4 - 2024 ليلة عيد الفطر

سعر الذهب اليوم 9
سعر الذهب اليوم 9 - 4 - 2024 وقفة عيد الفطر

أسعار الذهب يوم الوقفة .. يقدمها موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

 

سعر الذهب اليوم 9 - 4 - 2024   وقفة عيد الفطر

 

عيار 24 بيع 3,646  جنيها  شراء 3,680 جنيها 
عيار 22 بيع 3,342  جنيها  شراء 3,373 جنيها 
عيار 21 بيع 3,190 جنيها  شراء 3,220 جنيها 
عيار 18 بيع 2,734 جنيها  شراء 2,760 جنيها 
عيار 14 بيع 2,127 جنيها  شراء 2,147 جنيها 
عيار 12 بيع 1,823 جنيها  شراء 1,840 جنيها 
الاونصة بيع 113,382 جنيها  شراء 114,448 جنيها 
الجنيه الذهب بيع 25,520 جنيها  شراء 25,760 جنيها 
الكيلو بيع 3,645,714 جنيها  شراء 3,680,000 جنيها 
 

 

سعر الذهب اليوم 8 - 4 - 2024  في رمضان 

 

عيار 24 بيع 3,629 جنيها  شراء 3,651 جنيها 
عيار 22 بيع 3,326  جنيها شراء 3,347 جنيها 
عيار 21 بيع 3,175 جنيها  شراء 3,195 جنيها 
عيار 18 بيع 2,721 جنيها  شراء 2,739 جنيها 
عيار 14 بيع 2,117 جنيها  شراء 2,130 جنيها 
عيار 12 بيع 1,814  جنيها شراء 1,826 جنيها 
الاونصة بيع 112,849 جنيها  شراء 113,559 جنيها 
الجنيه الذهب بيع 25,400 جنيها  شراء 25,560 جنيها 
الكيلو بيع 3,628,571 جنيها  شراء 3,651,429 جنيها 

 

سعر الذهب اليوم 7 - 4 - 2024  في رمضان 

 

عيار 24 بيع 3,634 جنيها شراء 3,657جنيها 
عيار 22 بيع 3,331 جنيها شراء 3,352جنيها 
عيار 21 بيع 3,180جنيها  شراء 3,200جنيها 
عيار 18 بيع 2,726جنيها  شراء 2,743جنيها 
عيار 14 بيع 2,120 جنيها شراء 2,133جنيها 
عيار 12 بيع 1,817 جنيها  شراء 1,829جنيها 
الاونصة بيع 113,026 جنيها شراء 113,737جنيها 
الجنيه الذهب بيع 25,440 جنيها  شراء 25,600جنيها 
الكيلو بيع 3,634,286 جنيها  شراء 3,657,143جنيها 

 

سعر الذهب اليوم 4 - 4 - 2024  في رمضان 

 

عيار 24 بيع 3,520 جنيها شراء 3,543 جنيها 


عيار 22 بيع 3,227 جنيها  شراء 3,248 جنيها 


عيار 21 بيع 3,080 جنيها  شراء 3,100 جنيه 


عيار 18 بيع 2,640 جنيها  شراء 2,657 جنيها 


عيار 14 بيع 2,053 جنيها  شراء 2,067 جنيها 


عيار 12 بيع 1,760 جنيها  شراء 1,771 جنيها 


الاونصة بيع 109,472  جنيها شراء 110,183 جنيها 


الجنيه الذهب بيع 24,640  جنيها شراء 24,800 جنيه


الكيلو بيع 3,520,000 جنيها  شراء 3,542,857 جنيها 

 

الذهب 

سعر الذهب اليوم 2 - 4 - 2024  في رمضان 

 

عيار 24 بيع 3,497 جنيها  شراء 3,531 جنيها 


عيار 22 بيع 3,206 جنيها  شراء 3,237 جنيها 


عيار 21 بيع 3,060 جنيها  شراء 3,090 جنيها 


عيار 18 بيع 2,623 جنيها  شراء 2,649 جنيها 


عيار 14 بيع 2,040 جنيها  شراء 2,060 جنيها 


عيار 12 بيع 1,749 جنيها  شراء 1,766 جنيها 


الاونصة بيع 108,761 جنيها  شراء 109,827 جنيها 


الجنيه الذهب بيع 24,480 جنيها  شراء 24,720 جنيها 


الكيلو بيع 3,497,143 جنيها  شراء 3,531,429 جنيها 
 

 

الذهب 

سعر الذهب بالمصنعية

يختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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