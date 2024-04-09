400 جنيه مرة واحدة|تراجع ملحوظ في سعر الذهب قبل العيد وعيار21 مفاجأة

تراجع سعر الذهب، بشكل مفاجئ قبل ساعات من اول يوم العيد ، بعد أن شهد تحركا قويا على خلفية قفزة في أسعار أوقية الذهب في بورصة نيويورك إلى مستويات قياسية نتيجة التوترات الجارية على مستوى العالم.

وتراجع سعر الجرام من عيار 21 والذي يفضله الكثير عند الشراء تحركا، إذ سجل نحو 3175 جنيها بعدما قفز إلى نحو 3225 جنيها، فيما تراجع الجنيه الذهب.

سعر الذهب عيار 18

كما تراجع سعر عيار 18، ليسجل اليوم 2742 جنيها ويظل متراجعا بقوة عن موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وشهد سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9-4-2024، زيادة في محلات الصاغة، ويهتم الكثير بالبحث عن سعره، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

ويظل الجرام من العيار الأشهر في مصر متراجعا بقوة عن أعلى قمة في نهاية يناير الماضي 4050 جنيهًا، على خلفية تصحيح أوضاع السعر بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي والتي تنعش خزينة الدولة بمليارات الدولارات، وتراجع سعر الدولار.

سعر الذهب الآن

وتراجع الجنيه الذهب خلال ساعات بقوة، والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

سجل الجنيه الذهب هبوطا مفاجئا ليبدأ من نحو 25400 جنيه اليوم للبيع، بعد نحو 25800 جنيه للشراء قبل قليل بفارق نحو 400 جنيها، فيما سجل 28000 جنيه للشراء قبل أيام، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم في مصر : 3657 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم : 3200 جنيه للشراء

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم : 2742 جنيهًا للشراء

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم : 2133 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 : 25600 جنيها للشراء و 25400 جنيه للبيع.