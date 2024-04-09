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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد"  لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء  9-4-2024، حيث انخفضت الأسعار، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "آي صاغة".


الذهب اليوم في مصر

سجّل سعر  الذهب عيار 24 الأوسع انتشارًا حوالي 3662.75 جنيه للبيع 3628.5 جنيه للشراء، بحيث هبطت الأسعار بنحو 5.75 جنيه.


وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأعلى فئة حوالي 3205 جنيهات للبيع و 3175 جنيها للشراء، حيث انخفضت أسعار العيار بنحو 5 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2747.25 جنيه للبيع و 2721.5 جنيه للشراء، وخسر العيار نحو 4.25 جنيه.


وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2136.75 جنيه للبيع و 2116.75 جنيه للشراء، حيث انخفضت أسعاره بنحو 3.25 جنيه.

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