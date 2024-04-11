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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الصومالي يعلن إحباط هجوم لحركة الشباب

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

أفادت وسائل إعلام صومالية اليوم الخميس 11 أبريل 2024 بأن الجيش الصومالي نجح في إحباط هجوم لحركة الشباب في منطقتي جوبا السفلى و بارسانجوني.

وأشارت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" إلى أنه بحسب معلومات استخبارية مسبقة، تمكنت قوات الأمن من تحييد العشرات من عناصر الحركة ولازالت العملية مستمرة. 

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، حيث أعلنت مقديشيو قبل أيام طرد سفير أديس أبابا إلى جانب إغلاق قنصليتي إثيوبيا في صوماليلاند وبونتلاند، في إطار رد فعل الحكومة الصومالية على مذكرة التفاهم غير القانونية التي وقعتها أديس أبابا مع المنطقة الانفصالية صوماليلاند في الأول من يناير الماضي والتي تنص على حصولها على 20 كم من ساحل البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية.

الجيش الصومالي إحباط هجوم إرهابي لحركة الشباب إحباط هجوم إرهابي حركة الشباب جوبا السفلى

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