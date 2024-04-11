الجيش الصومالي يعلن إحباط هجوم لحركة الشباب

أفادت وسائل إعلام صومالية اليوم الخميس 11 أبريل 2024 بأن الجيش الصومالي نجح في إحباط هجوم لحركة الشباب في منطقتي جوبا السفلى و بارسانجوني.

وأشارت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" إلى أنه بحسب معلومات استخبارية مسبقة، تمكنت قوات الأمن من تحييد العشرات من عناصر الحركة ولازالت العملية مستمرة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، حيث أعلنت مقديشيو قبل أيام طرد سفير أديس أبابا إلى جانب إغلاق قنصليتي إثيوبيا في صوماليلاند وبونتلاند، في إطار رد فعل الحكومة الصومالية على مذكرة التفاهم غير القانونية التي وقعتها أديس أبابا مع المنطقة الانفصالية صوماليلاند في الأول من يناير الماضي والتي تنص على حصولها على 20 كم من ساحل البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية.