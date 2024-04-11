مسئول إيراني: طهران لديها الحق في الرد على الهجوم الإسرائيلي بدمشق

قال السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، إن طهران لديها كل الحق في الرد على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا.

وأوضح جلالي، خلال مؤتمر دولي حول التعاون الروسي الإيراني: "نفذت إسرائيل هجوماً مباشراً على القنصلية الإيرانية في دمشق بسوريا، في وضح النهار، وكان مستشارونا العسكريون هناك في الجمهورية العربية السورية بدعوة من حكومة البلاد، لذلك نعلم أن إسرائيل انتهكت سيادة سوريا بما يتناقض تماما مع جميع اتفاقيات القانون الدولي.

وأضاف السفير الإيراني لدى موسكو: "لـ إيران كل الحق في الرد على العدوان الإسرائيلي".

وكانت بلومبرج ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتقدون أن ضربة انتقامية من جانب إيران على أهداف عسكرية وحكومية إسرائيلية كانت وشيكة.

وبحسب المصادر فإن هجوماً بصواريخ عالية الدقة قد يحدث خلال الأيام المقبلة.

ووصل قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، اليوم الخميس، إلى إسرائيل لإجراء محادثات تنسيقية حول الاستعداد لهجوم إيران المحتمل.

ووفقا ABC News نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، من المقرر أن يجتمع كوريلا مع مسؤولين في إسرائيل بشأن هجوم إيران المحتمل والأرصفة اللوجستية المشتركة على الشاطئ لإيصال المساعدات إلى غزة، والتي يعمل المسؤولون العسكريون الأمريكيون الموجودون حاليًا على الأرض في إسرائيل على التنسيق معها.