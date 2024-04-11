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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحسبا لهجوم إيراني.. قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إسرائيل في زيارة عاجلة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل

وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، اليوم الخميس، إلى إسرائيل لإجراء محادثات تنسيقية حول الاستعداد لهجوم إيران المحتمل.

ووفقا ABC News نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، من المقرر أن يجتمع كوريلا مع مسؤولين في إسرائيل بشأن هجوم إيران المحتمل والأرصفة اللوجستية المشتركة على الشاطئ لإيصال المساعدات إلى غزة، والتي يعمل المسؤولون العسكريون الأمريكيون الموجودون حاليًا على الأرض في إسرائيل على التنسيق معها.

وقال المسؤولون الأمريكيون لـ ABC News، إنه كان هناك "ماراثون من المكالمات" بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ومجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وهو ما يعني زيادة تصريحات الدعم من جانب الإدارة الأمريكية لإسرائيل في حالة تعرضها لهجوم من جانب إيران.

وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية لـ ABC، إن الأصول الإسرائيلية الإقليمية معرضة لخطر كبير نتيجة هجوم إيراني محتمل.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون، أن هذه المحادثات كانت امتدادا للاجتماعات التي جرت قبل أسبوعين عندما استدعى البيت الأبيض مسؤولين إسرائيليين إلى واشنطن لمناقشة الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية في غزة.

وبعد أشهر من الدعوات الأمريكية لإسرائيل لزيادة المساعدات بشكل كبير، أخبر العديد من مسؤولي الأمن الإسرائيليين قناة ABC News أن إسرائيل سمعت الرسالة بصوت عالٍ وواضح هذه المرة.

وقال المسؤولون لشبكة ABC News: "سمعنا ما قاله الجانب الأمريكي عن الجهود الإنسانية"، مشيراً إلى أن جالانت عاد من رحلته إلى الولايات المتحدة وأعطى توجيهاً قائلا إن هناك حاجة إلى إحداث تأثير فوري على نطاق وسرعة المساعدات الإنسانية التي تذهب إلى غزة.

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