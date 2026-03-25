الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وداع أسطوري في أنفيلد.. الموعد المُحتمل لآخر مباراة لـ محمد صلاح بقميص ليفربول

محمد سمير

يستعد محمد صلاح لكتابة الفصل الأخير من رحلته التاريخية مع ليفربول، بعد ما أعلن رحيله رسميًا بنهاية الموسم الجاري، في خطوة تُنهي واحدة من أنجح المسيرات في تاريخ النادي.

موعد الظهور الأخير في أنفيلد

وبحسب الجدول الحالي، من المنتظر أن يخوض النجم المصري مباراته الأخيرة على ملعب “أنفيلد” أمام برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقررة يوم الأحد 24 مايو.

وتمثل هذه المواجهة لحظة خاصة لجماهير ليفربول، التي تستعد لتوديع أحد أعظم لاعبيها في العصر الحديث، بعد سنوات من التألق والإنجازات.

سيناريوهات تمديد الرحلة الأوروبية

ورغم تحديد مباراة برينتفورد كآخر ظهور محتمل في أنفيلد، إلا أن مشوار صلاح قد يمتد حتى نهاية مايو، حال نجاح ليفربول في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته يوم 30 مايو على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

ويواجه ليفربول تحديًا قويًا أمام باريس سان جيرمان في ربع النهائي، ما يجعل فرص استمرار صلاح حتى المباراة النهائية قائمة.

كما قد يظهر صلاح في مباريات أخرى قبل الوداع، حيث يخوض فريق المدرب آرني سلوت مواجهة مرتقبة أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتفتح هذه البطولة الباب أمام احتمالية خوض صلاح مباريات إضافية على ملعب “ويمبلي”، في حال مواصلة التقدم نحو الأدوار النهائية.

ليفربول يجهّز وداعًا تاريخيًا

في المقابل، يعمل نادي ليفربول على تنظيم احتفالية خاصة لتكريم نجمه المصري، تقديرًا لما قدمه خلال سنواته داخل “أنفيلد”، حيث أكد النادي أن الوداع سيكون بحجم إنجازات اللاعب وتأثيره الكبير.

ومن المنتظر أن يشهد الظهور الأخير لصلاح أجواءً استثنائية، في وداع يليق بأسطورة كتبت تاريخًا لا يُنسى بقميص الريدز، وسط ترقب عالمي لمعرفة وجهته المقبلة بعد نهاية هذه الرحلة الذهبية

هل المكرونة تسبب زيادة الوزن؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الحليب يوميًا؟
نصائح لحماية الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا
طريقة عمل الكشري المصري في المنزل
