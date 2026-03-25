قرار مُفاجئ .. محمد صلاح يُضحّي بـ21 مليون إسترليني لتمهيد رحيله عن ليفربول مجانًا

قرّر محمد صلاح نجم ليفربول التنازل عن مستحقات مالية ضخمة، من أجل تسهيل رحيله عن النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للتفاصيل، وافق “صلاح” على التخلي عن السنة الأخيرة في عقده مع ليفربول، والذي كان يمتد حتى 30 يونيو 2027، متنازلًا عن رواتب وحوافز تُقدر بنحو 20.8 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي اللاعب للحصول على حرية كاملة في تحديد وجهته المقبلة، دون أن يكون أي نادٍ مضطرًا لدفع مقابل مادي للحصول على خدماته.

ويهدف النجم المصري من هذه الخطوة إلى الرحيل بصفقة انتقال حر، وهو ما يمنحه مرونة أكبر في التفاوض مع الأندية الراغبة في ضمه، خاصة في ظل اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية والعربية بالحصول على توقيعه.

كما يفتح هذا السيناريو الباب أمام صلاح لاختيار المشروع الأنسب له من الناحية الفنية والمالية، بعيدًا عن تعقيدات رسوم الانتقال.

من جانبه، أبدى نادي ليفربول موافقته على هذا الترتيب، في خطوة اعتبرها البعض بمثابة “رد جميل” لما قدمه صلاح للنادي طوال سنواته داخل “أنفيلد”.

ويأتي ذلك أيضًا في ظل رغبة إدارة النادي في تخفيف العبء المالي، خاصة أن عقد صلاح يُعد من الأضخم في تاريخ ليفربول من حيث الرواتب والحوافز.

ويمثل هذا القرار تمهيدًا لنهاية واحدة من أنجح التجارب في تاريخ ليفربول الحديث، حيث كان صلاح أحد الأعمدة الرئيسية في تحقيق العديد من البطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

ومع اقتراب الرحيل، تترقب جماهير الكرة العالمية الوجهة المقبلة للنجم المصري، في صفقة قد تكون من الأبرز في سوق الانتقالات حال إتمامها رسميًا