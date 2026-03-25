اتحاد الكرة يُوجّه رسالة تفاؤل لـ محمد صلاح .. ماذا قال ؟
هل يجوز صيام الست من شوال عن الميت ويصل الثواب إليه؟.. اعرف رأي الشرع
سر لا يعرفه الكثيرون.. كيف تتوقف السفن العملاقة بدون فرامل؟
رسالة حاسمة من إسلام أباد .. باكستان تدعّم السعودية في مواجهة التصعيد الإيراني
الجيش الأمريكي ينزف .. إصابة 290 جنديًا ومقتـ.ـل 13 آخرين في الحرب ضد إيران
تنبيه عاجل من مصر للطيران للمسافرين بسبب حالة الطقس
واشنطن تراهن وتل أبيب تشكّك.. هل ترفض طهران الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب؟
هل شرب الكركدية يرفع الضغط أم يخفضه؟ .. دراسة توضح
قرار مُفاجئ .. محمد صلاح يُضحّي بـ21 مليون إسترليني لتمهيد رحيله عن ليفربول مجانًا
«أنا لم أكذب».. صالح جمعة يروي كواليس أزمة استوري إمام عاشور
بسبب الرواتب والمستوى.. صالح جمعة يفتح النار على لاعبي الأهلي: «زيزو غير مفيد»
«مبروك البراءة يا بطل» .. عبد الله رشدي يُوجّه رسالة لـ صاحب واقعة فتاة أتوبيس المعادي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قرار مُفاجئ .. محمد صلاح يُضحّي بـ21 مليون إسترليني لتمهيد رحيله عن ليفربول مجانًا

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد سمير

قرّر محمد صلاح نجم ليفربول التنازل عن مستحقات مالية ضخمة، من أجل تسهيل رحيله عن النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للتفاصيل، وافق “صلاح” على التخلي عن السنة الأخيرة في عقده مع ليفربول، والذي كان يمتد حتى 30 يونيو 2027، متنازلًا عن رواتب وحوافز تُقدر بنحو 20.8 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي اللاعب للحصول على حرية كاملة في تحديد وجهته المقبلة، دون أن يكون أي نادٍ مضطرًا لدفع مقابل مادي للحصول على خدماته.

ويهدف النجم المصري من هذه الخطوة إلى الرحيل بصفقة انتقال حر، وهو ما يمنحه مرونة أكبر في التفاوض مع الأندية الراغبة في ضمه، خاصة في ظل اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية والعربية بالحصول على توقيعه.

كما يفتح هذا السيناريو الباب أمام صلاح لاختيار المشروع الأنسب له من الناحية الفنية والمالية، بعيدًا عن تعقيدات رسوم الانتقال.

من جانبه، أبدى نادي ليفربول موافقته على هذا الترتيب، في خطوة اعتبرها البعض بمثابة “رد جميل” لما قدمه صلاح للنادي طوال سنواته داخل “أنفيلد”.

ويأتي ذلك أيضًا في ظل رغبة إدارة النادي في تخفيف العبء المالي، خاصة أن عقد صلاح يُعد من الأضخم في تاريخ ليفربول من حيث الرواتب والحوافز.

ويمثل هذا القرار تمهيدًا لنهاية واحدة من أنجح التجارب في تاريخ ليفربول الحديث، حيث كان صلاح أحد الأعمدة الرئيسية في تحقيق العديد من البطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

ومع اقتراب الرحيل، تترقب جماهير الكرة العالمية الوجهة المقبلة للنجم المصري، في صفقة قد تكون من الأبرز في سوق الانتقالات حال إتمامها رسميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

بعد قرارات تعطيل الدراسة.. هل غدا إجازة للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص بسبب الطقس السيء؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

الطقس

أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والسيول .. وتحذيرات الأرصاد غدا الأربعاء

مصطفى بكري

قلق من يوم الجمعة .. مصطفى بكري : ربما تضيع دول ويحدث تدخل بري

أرشيفيه

اقتراح بـ إعفاء كامل من الرسوم | شعبة المحمول تزف خبرا سارا لهذه الفئات .. خاص

فؤاد الهاشم

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

الحد الأدني للأجور

زيادة 30% في الرواتب بهذا الموعد | بشرى عاجلة للموظفين بالدولة

إجازة

هل الأربعاء والخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيء؟.. اعرف الموقف بعد تعطيل الدراسة

ترشيحاتنا

الأهلي والمصرية للاتصالات

«المصرية للاتصالات» يحسم أولى مباريات نصف نهائي دوري أليانز الممتاز لكرة السلة أمام الأهلي

صالح جمعة

صالح جمعة: سأنتقل إلى أحد أندية الدوري في الصيف.. واتمنعت من السفر إلى الإمارات

محمد صلاح

آندي روبيرتسون يودع محمد صلاح بكلمات مؤثرة بعد إعلان رحيله عن ليفربول

بالصور

أضرار شرب الشاي بكثرة .. 8 آثار جانبية قد تصيبك دون أن تدري

أضرار محتملة لشرب الشاي بكثرة
أضرار محتملة لشرب الشاي بكثرة
أضرار محتملة لشرب الشاي بكثرة

هل شرب الكركدية يرفع الضغط أم يخفضه؟ .. دراسة توضح

كيف يساعد الكركديه في خفض ضغط الدم؟
كيف يساعد الكركديه في خفض ضغط الدم؟
كيف يساعد الكركديه في خفض ضغط الدم؟

أبرز توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف التي أثارت الجدل في 2026.. هل تحققت بعض تنبؤاتها؟

أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026
أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026
أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026

4 مشروبات غنية بفيتامين د.. لتعزيز صحة العظام وتقوية المناعة وحماية القلب

أفضل 4 مشروبات غنية بفيتامين د
أفضل 4 مشروبات غنية بفيتامين د
أفضل 4 مشروبات غنية بفيتامين د

فيديو

رحلة شاب مع مرض نادر

40 يومًا .. بداية رحلة شاب مع مرض نادر تنتهي بقصة أمل ودعم من المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد