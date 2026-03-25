رئيس بعثة منتخب مصر يكشف موقف محمد صلاح من مواجهة إسبانيا

كشف أحمد حلمي الشريف، رئيس بعثة منتخب مصر، عن موقف النجم محمد صلاح قائد المنتخب من المشاركة في مواجهة منتخب إسبانيا، ضمن ختام معسكر الفراعنة استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

وأوضح رئيس البعثة أن إصابة صلاح خفيفة، مشيرًا إلى أنه في حال اكتمال جاهزيته البدنية، ويمكنه اللحاق ببعثة المنتخب والمشاركة في المباراة المرتقبة أمام إسبانيا.

وأكد الشريف حرص مسئولي البعثة على توفير كافة التسهيلات التي تضمن حضور ومساندة الجالية المصرية خلال اللقاء، من أجل دعم اللاعبين ورفع معنوياتهم قبل الاستحقاقات المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم كلف أحمد حلمي الشريف برئاسة بعثة المنتخب في رحلتي السعودية وإسبانيا، ضمن برنامج الإعداد للمونديال.

ويخوض منتخب مصر معسكره الحالي بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، قبل السفر إلى السعودية لمواجهة منتخب السعودية وديًا يوم 27 مارس بمدينة جدة، ثم التوجه إلى إسبانيا لملاقاة منتخب إسبانيا يوم 31 من الشهر ذاته على ملعب إسبانيول في برشلونة، ضمن استعدادات الفراعنة لنهائيات كأس العالم 2026.