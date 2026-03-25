وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة يُرافقان بعثة منتخب مصر في جولتها الخارجية

يُرافق جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى عضوي مجلس الإدارة حمد حلمي الشريف ومصطفى أبو زهرة، بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم في رحلتها الخارجية المرتقبة.

وتأتي هذه المرافقة لتقديم الدعم المعنوي واللوجستي الكامل للمنتخب خلال معسكره الدولي، الذي يتضمن مواجهات قوية أمام منتخبات عالمية، بما يعكس الاهتمام بتوفير كافة سبل النجاح للجهاز الفني واللاعبين.

مواعيد مباريات منتخب مصر في معسكر مارس

وتستهل البعثة جولتها بمواجهة المنتخب السعودي الشقيق يوم 27 مارس الجاري بمدينة جدة، في لقاء جماهيري مرتقب يعكس قوة الروابط الرياضية بين البلدين.

ومن المقرر أن تغادر البعثة في اليوم التالي للمباراة مباشرة متوجهة إلى مدينة برشلونة، لخوض اللقاء الودي الثاني أمام المنتخب الإسباني يوم 31 مارس، في إطار البرنامج التحضيري المكثف لاستعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.