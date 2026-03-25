«أنا لم أكذب».. صالح جمعة يروي كواليس أزمة استوري إمام عاشور

تحدّث صالح جمعة عن تصريحاته الشهيرة بشأن غضب إمام عاشور في الأهلي ومطالبته بزيادة عقده، وما دار بينهما بعد ذلك.

وقال صالح جمعة، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج «الكلاسيكو»: «أنا لم أكذب في أزمة إمام عاشور، وتم إجباره على نشر هذا الاستوري».

وأضاف: «إمام عاشور هو من كتب الاستوري الذي نُشر على صفحته، وما جعله يفعل ذلك هو تدخل شخص من داخل النادي الأهلي، ومعروف جدًا».

وتابع: «إمام عاشور كان مضغوطًا، وقيل له أن ينشر الاستوري بناءً على الأمر، لذلك تفهمت الموقف».

وواصل: «عندما نُشر الاستوري، شعرت بالانزعاج، لكن بعد أن فهمت كواليس الموقف، هدأت، ولم أتحدث معه منذ ذلك الحين».