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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 150 مخالفة خلال حملات تموينية مكثفة على الأسواق بأسيوط

محافظ أسيوط يتابع
محافظ أسيوط يتابع حملات ضبط الأسواق خلال اجازة العيد

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة وجودتها ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، فضلاً عن توافرها بكميات بكميات وأصناف تلبي احتياجات المواطنين وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. 

ويأتي ذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومتابعته المستمرة لأجواء الاحتفال بالعيد من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

وفي هذا الصدد، قامت مديرية التموين برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين ومديرى الادارات التموينية ومفتشى الادارات بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء، بعدة حملات تموينة مكثفة على الأسواق تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسيوط. 

وتم تحرير 150 محضرا تموينيا ومخالفة متنوعة منها إثبات حالة للمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتوقف كلي وتوقف جزئي وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وعدم صرف بون صرف الخبز وعدم احتفاظ بسجل زيارات ، فضلا عن حيازت وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وبيع بعض السلع أزيد من السعر وتحرير محاضر غلق مستودعات بوتاجاز أثناء أوقات العمل الرسمية وغلق مشروع جمعيتي وعدم صرف مقرارات تموينية أثناء أوقات العمل الرسمية كما تم ضبط عدد  ٥٠ شيكارة سماد زراعي المدعم  زنه الشيكارة ٥٠ كجم والمخصص للتوزيع علي الحيازات الزراعية وتجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء و التربح منها وذلك بدائرة مركز صدفا. 

وتم مصادرة الكمية وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمشاركة محمد ابراهيم مدير إدارة تموين صدفا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات واحالتها إلى النيابة العامة لردع المخالفين وتم التحفظ على المضبوطات. 

كما قامت إدارة الطب البيطرى بالمرور والتفتيش على أماكن عرض وبيع اللحوم بالمراكز والاحياء وتم فحص اللحوم المعروضة والتأكد من وجود الأختام وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي. 

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كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة وهيئة سلامة الغذاء لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق خلال اجازة العيد للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين والاطمئنان على توافر السلع الغذائية وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالسلع والأسعار.

وأعلن المحافظ في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على أرقام (2135858/ 088) و (2135727/ 088) و(2135670/ 088) وإرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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