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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

«العيد أحلى».. كرنفالات واحتفالات وهدايا ومسابقات بمراكز شباب أسيوط

احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر المبارك بمراكز الشباب

شهدت مراكز شباب أسيوط منذ الساعات الأولى من الصباح إقبالاً كبيراً من المواطنين فى أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب "والتى أطلقها للعام الثالث على التوالى بعد أن لاقت النجاح الكبير فى الأعوام السابقة.

كما وجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد من جانب جميع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ويأتي ذلك فى ضوء سياسة الوزارة الرامية لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية،لاتقتصر فقط على ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وإنما تمتد لمشاركة المواطنين فرحتهم فى جميع الأعياد و المناسبات.

وتابع أحمد السويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط فعاليات مبادرة العيد أحلى من داخل مراكز الشباب كما وجه بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع الإدارات والهيئات الشبابية بالمحافظة، طوال أيام عيد الفطر المبارك ، وتوفير كافة الخدمات ووسائل الترفيه للمترددين على مراكز الشباب، باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين.

كما أكد على المتابعة المستمرة للفعاليات والتغطية المستمرة لحظة بلحظة من جانب المنسقين الإعلاميين بمراكز الشباب.

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تضمنت الاحتفالية فى أول أيام عيد الفطر المبارك ، بجميع مراكز الشباب العديد من الفقرات والبرامج ، شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، ورسم على وجوة الاطفال، واللعب مع العرائس ، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز.

 

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أسيوط أخبار أسيوط - يوم عيد الفطر احتفالات عيد الفطر المبارك مراكز الشباب احتفالات مراكز الشباب

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