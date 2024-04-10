محافظ أسيوط يزور المرضى بمستشفيات الإيمان العام والشاملة للتهنئة بعيد الفطر

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المرضى بمستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط العام "الشاملة" للاطمئنان علي صحتهم وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك ومنحهم الهدايا العينية والعيديات داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل .

ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة بأسيوط والدكتور محمد جمال مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة والدكتور أدهم طلعت مدير مستشفى الايمان العام والدكتور أمجد صبحي مدير مستشفى أسيوط العام ومحمد بشير مدير عام المكتب الفني للمحافظ ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ محافظ أسيوط جولته بزيارة مستشفى الإيمان العام بالأربعين بحي غرب وقدم التهنئة للأطباء وطاقم التمريض بالعيد، كما زار المرضى بأقسام الباطنة والحالات الحرجة والعناية المركزة ورعاية المسنين وتابع حالتهم مع الأطباء واستمع إليهم للتأكد من تقديم الخدمة الطبية لهم، وقدم لهم الهدايا العينية والمادية داعياً الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشفاء العاجل مهنئاً بعيد الفطر المبارك، كما اطمئن على تواجد الأطباء وفرق التمريض وتوزيعهم على جميع الأقسام.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة مستشفى أسيوط العام "الشاملة" بميدان المجذوب بحي غرب للوقوف على استعدادها وجاهزيتها لاستقبال المرضى أثناء العيد مقدمًا التهنئة للمرضى المتواجدين بالمستشفى ولجميع العاملين والفريق الطبي والتمريض والمرضى مقدمًا لهم الهدايا بعيد الفطر المبارك مشددًا علي تواجد الأطباء وأطقم التمريض بالنوبتجيات المحددة للتشغيل.

وأوضح اللواء عصام سعد انه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل ووضع خطط كاملة للتعامل والتشغيل، مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة وعلى اتصال دائم بغرفة عمليات الطورائ بالمديرية وغرف عمليات الإدارات الصحية والمستشفيات للتعامل مع أية بلاغات أو حوادث.

واشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، مشيرًا إلى درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف أيضا وتجهيز عدد كافي من سيارات الإسعاف موزعة بكافة أنحاء المحافظة وأماكن الحدائق والمتنوهات والتجمعات للتعامل مع الحالات الطارئة وتكليف المسئولين بمتابعة توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الطوارئ.



من جانبهم عبر المرضى عن سعادتهم بزيارة المحافظ لهم داعين الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا وينعم عليها بمزيد من الخير والرخاء والنماء.

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