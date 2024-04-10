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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالورود والشوكولاتة.. محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

محافظ أسيوط يستقبل
محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة من أبناء المحافظة ومن جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الأسلامي والمسيحي وممثلي الأحزاب السياسية والحركات الشبابية والمجلس القومي للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والشخصيات العامة وعدد من ورؤساء المراكز والمدن وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة والحب والمودة بحلول العيد أعاده الله على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

 جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة . 


حيث استقبل المحافظ كل من اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط واللواء محمد أبوسمرة رئيس فرع جهاز الأمن الوطني بأسيوط والعقيد أحمد حمدي بقطاع الأمن الوطنى والمقدم أحمد القاضى بقطاع الامن الوطنى ،كما استقبل من القيادات العسكرية العميد هانى حرفوش قائد منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط .


كما استقبل المحافظ عددًا من أساقفة ومطارنة وقساوسة مراكز أسيوط من كافة الطوائف المسيحية ومنهم الأنبا يوأنس أسقف ايبارشية أسيوط للأقباط الارثوذوكس والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها والأنبا توماس مطران ايبارشية القوصية والأنبا اندراوس مطران ايبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم والأنبا بيسنتى أسقف ايبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والأنبا بيجول أسقف ايبارشية الدير المحرق والأنبا برسوم أسقف ايبارشية ديروط وتوابعها ونيافة الأنبا دانيال لطفى مطران ايبارشية أسيوط للاقباط الكاثوليك والأنبا مرقس وليم اسقف ايبارشية القوصية للاقباط الكاثوليك والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجيلية الأولى بأسيوط والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية بأسيوط ورهبان ورعاة بعض كنائس وايبارشيات أسيوط معربين عن خالص أمنياتهم بأن يعم الخير والأمان ربوع مصر وأن يوفق قادتها إلى ما فيه الخير لمصلحة البلاد حيث عبر المحافظ عن خالص الشكر والتقدير بهذه الزيارات التي تؤكد على الروابط القوية ومظاهر المحبة والوحدة الوطنية التي يتميز بها الشعب المصري وتميزه عن غيره من الشعوب مطالباً الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد لدفع عجلة الإنتاج والتنمية والدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء. 


كما استقبل محافظ أسيوط ، أيضًا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعلى رأسهم النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط و النائب محمد عيد عبد الجواد والنائب ابراهيم نظير والنائب حمادة زهير فولي والنائب الدكتور ناصر عثمان والنائب اللواء عصام العمدة والنائب مصطفى كحيلى والنائب أحمد حسين جودة والنائب أحمد الشناوي والنائبة هند جوزيف والنائب مصطفى بدران أمين حزب حماة الوطن بأسيوط والنائبة صفاء عيادة والنائب محمد فهمي صالح والنائبة نجلاء العسيلى والنائبة نشوى رائف ،كما حضر السيد عبد الصبور أمين حزب الشعب الجمهورى بالمحافظة ومحمد أبوعين امين تنظيم حزب المصريين الاحرار بأسيوط والدكتورة مروة كدوانى مقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة وأحمد حافظ أمين مجلس القبائل والعائلات المصرية بأسيوط وأعضاء التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى بالمحافظة ولفيف من الصحفيين النقابيين والاعلاميين بالمحافظة ولجنة شباب بيت العائلة المصرية بأسيوط وأعضاء النقابات المهنية ونقابة الفلاحين ومديرى مدارس السلام الخاصة وممثلى سنودس النيل الانجيلى .


ومن رجال الأزهر الشريف والأوقاف الذين قدموا التهنئة للوزير المحافظ فضيلة الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلى وفضيلة الدكتور الشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الاوقاف والشيخ سيد عبد العزيز مدير عام الفتوى والإعلام الديني بالأزهر الشريف بأسيوط وأمين عام بيت العائلة بأسيوط والدكتور الشيخ مرتجى عبدالرؤوف مدير عام منطقة الوعظ والاعلام الديني بأسيوط ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بأسيوط ولفيف من قيادات وأئمة الأوقاف والأزهر الشريف والقس عاموس بسطا أمين مساعد بيت العائلة المصرية بأسيوط وممثلي أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهورى والمصريين الاحرار وحماة الوطن ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام ورؤساء شركات المرافق بالمحافظة.


ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر لكافة القيادات والمهنئين بالعيد لحضورهم ومشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك ،مقدماً التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي أسيوط خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات متمنيًا من الله تعالى أن يعيد علينا جميعًا هذه المناسبة ومصرنا الغالية في أحسن الأحوال وأن يديم على مصرنا الغالية الخير والرخاء والنماء ويحفظها من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية موجهًا الشكر للقيادات التنفيذية والأمنية على جهودهم واستعدادتهم للعيد ، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتهيئة المناخ المناسب والأمن لأبناء أسيوط للاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك . 

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جدير بالذكر أنه كان في استقبال المحافظ والمهنئين بعيد الفطر المبارك شباب أمانة حزب مستقبل وطن بأسيوط وحرصوا على تقديم الورود والشيكولاتة للمهنئين بالاضافة مشاركة شباب حزب الشعب الجمهورى بتوزيع الورود على الحضور ومشاركة شباب حزب المصريين الاحرار وشباب حماة الوطن و مراكز شباب مصر كما تم عرض بعض الفقرات الغنائية للتخت الشرقي لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني .
كان محافظ أسيوط قد بعث ببرقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والوزراء بهذه المناسبة متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الغالية الخير والرخاء وأن يعيد علينا تلك الأيام بالخير واليمن والبركات.

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