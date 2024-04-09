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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

قوافل علاجية مجانية خلال أبريل 2024 بقرى أسيوط ومنفلوط والقوصية والفتح

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن جدول القوافل العلاجية الشهرية المجانية لشهر أبريل والتى اطلقتها مديرية الصحة والسكان بالمحافظة لتبدأ من 2 : 30 أبريل 2024 بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بعدد 8 قرى بمراكز أسيوط ومنفلوط والقوصية والفتح وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى النائية لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية و بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية . 


وأشار محافظ أسيوط -  فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – الى انه كلف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية لتسهيل عمل القوافل الطبية والمتابعة المستمرة لسير عمل القوافل وتوفير كافة سبل الدعم لها للقيام بعملها على أكمل وجه في الكشف على الأهالي والتأكد من تلقي الخدمة وصرف الأدوية اللازمة بالمجان ، لافتاً الى ان القوافل تأتي في إطار تنفيذ برامج وانشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا لافتًا إلى القوافل تضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية بالمجان وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية .

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وأكد محافظ أسيوط ، ان القوافل الطبية لشهر أبريل يتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية حيث تبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3 أبريل بقرية مسرع بمركز أسيوط تنتقل بعدها يومي السبت والأحد 6 و 7 أبريل بقرية نجع عبد الرسول بمركز أسيوط  ثم يومي الاحد والاثنين 14 و15 أبريل بقرية الهدايا بمركز أسيوط ثم يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أبريل بقرية ام القصور  بمنفلوط وتختتم أعمالها بمركز منفلوط يومي السبت والأحد 20و21 أبريل بقرية بنى رافع  بعدها تتوجه القافلة لمركز القوصية وتبدأ أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 ابريل بقرية الصبحة ثم يومي السبت والأحد 27 و28 أبريل بقرية رزقة الدير وتختتم القافلة أعمالها لشهر ابريل بتقديم خدماتها يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 أبريل بقرية عرب مطير بمركز الفتح .

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