محافظ أسيوط: بدء صرف منحة عيد الفطر لـ4945 عاملا غير منتظم لمدة شهر

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء صرف منحة عيد الفطر المبارك 2024 للعمالة غير المنتظمة للمسجلين بمديرية العمل بالمحافظة والذين يبلغ عددهم 4945 عامل بواقع 500 جنيه لكل عامل ابتداءًا من 7 أبريل 2024 ولمدة شهر من خلال جميع فروع مكاتب البريد ومنافذ الصرف ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية ودعم العمالة غير المنتظمة في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لدعم هذه الفئة المهمة من المجتمع مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة العمالة غير المنتظمة .

جاء ذلك خلال لقاءه مع علي سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بأسيوط.



من جانبه أوضح وكيل وزارة العمل إنه بناء على تكليفات حسن شحاته وزير العمل بصرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلة وفقًا لقاعدة بيانات مديرية العمل بالمحافظة جاري صرف المنحة المقررة لعدد 4767 مستفيد بمبلغ 500 جنيه لكل عامل وعدد 178 مستفيد بملبغ 1000 جنيه لكل عامل من العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة وتصرف بموجب بطاقة الرقم القومي للشخص المستفيد من خلال البريد المصري ومنافذ الصرف مشيرًا إلى اهتمام وزارة العمل بالعمال بإعتبارهم عماد النهضة والتقدم في ربوع مصر لافتًا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لصرف المنحة في سهولة ويسر تنفيذًا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة وفقًا لما ورد بالقرار الوزاري 162 لسنة 2019 الخاص برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.