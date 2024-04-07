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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط: تجهيز 4202 مسجد و151 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك وعددها 151 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ/ 2024م بالإضافة إلى 4202 مسجدًا على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

ولفت المحافظ إلى إنه سيؤدي صلاة العيد بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة برفقة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية مقدماً التهنئة إلى أبناء محافظة أسيوط والشعب المصري العظيم داعياً المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن والبركات وأن ينعم علينا بالخير الدائم الوفير .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الشيخ الدكتور محمو جاهين وكيل وزارة الأوقاف لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بخطة المساجد والساحات المقرر إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها على مستوى المراكز والمدن.

وأكد محافظ أسيوط انه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الأوقاف بشأن أماكن ساحات صلاة العيد التي تم تحديدها والإعلان عنها مع التأكد من الإنتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها فضلاً عن رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية بمراكز ومدن أحياء المحافظة.

كما وجه اللواء عصام سعد، خلال اللقاء، قيادات مديرية الاوقاف بحظر استخدام أية ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها مع تكثيف عمليات النظافة لجميع المساجد قبل صلاة عيد الفطر المبارك وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار 24 ساعة لمتابعة أعمال النظافة والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بالتعليمات الوزارية.

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من جانبه أوضح الشيخ الدكتور محمود جاهين أن صلاة عيد الفطر ستقام في جميع مساجد المحافظة بواقع 4202 مسجدًا فضلا عن 151 ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة وتم وضع خطة توزيع الخطباء والأئمة بمساجد وساحات الصلاة وتجهيز عدد من الخطباء الاحتياطي تحسبًا لوقوع طارئ لأي خطيب أو إمام مسجد قبل صلاة العيد بجانب تجهيز المساجد ومتابعتها المستمرة من جانب المفتشين ومديري الإدارات وتوفير الفرش اللازم وكل المستلزمات منوهًا بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية والمتابعة المستمرة مع الوزارة لمتابعة صلاة عيد الفطر المبارك وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط مع التأكيد على أن مديرية الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد بإعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة.

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