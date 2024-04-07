محافظ أسيوط يناقش مستجدات تقديم الخدمات للمستثمرين بالمناطق الصناعية

أكد محافظ أسيوط عصام سعد تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات ودفع عجلة التنمية بكافة الطرق الممكنة وإقامة مشروعات صناعية لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المتنوعة وطبقًا للإمكانات المتاحة.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة المهندسة وفاء محروس؛ لمناقشة آخر المستجدات بشأن تقديم الخدمات للمستثمرين بالمناطق الصناعية بالمحافظة؛ لزيادة حجم الاستثمار بنطاق المحافظة بكافة الطرق الممكنة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية واهتمامه البالغ بهذا الملف الهام الذي يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية الشاملة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.



وقال المحافظ إن المحافظة تمتلك إمكانات في قطاع الاستثمار علينا استغلالها ويوجد بها العديد من المشروعات والاستثمارات في مجالات مختلفة، حيث بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، ودشلوط بأبوتيج) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها، بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).



وأضاف أن اللقاء تناول الفرص الاستثمارية المتاحة بها وموقف المناطق الصناعية، والإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص،فضلًا عن مناقشة الاقتراحات والحلول لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



ولفت إلى العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها لجذب استثمارات جديدة ووضع حلول للمشاكل التي قد تقف أمامهم خاصة صغار المستثمرين.



ووجه بأهمية التعاون بين الجهات المعنية والمنوطة بمشاكل المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبحثها ووضع حلول لها والعمل على تنمية المناطق الصناعية في أسرع وقت ممكن وفقًا للامكانات المتاحة والموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بها ومساحتها.



وأوضح ضرورة العمل على تحديد قطع الأراضي المستغلة والمصانع العاملة والمشاكل التي تواجه صغار المستثمرين ومدى تغطية المرافق الأساسية (مياه وصرف صحي وكهرباء) لهذه المناطق واحتياج كل منها.



وأشار إلى العمل على توفير مطالب واحتياجات المستثمرين ودعم البنية الأساسية للمناطق الصناعية ووضع حلول لتلك المشاكل في أسرع وقت ممكن.