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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يزور دور الأيتام لمشاركة الأطفال فرحتهم بعيد الفطر

محافظ أسيوط يزور
محافظ أسيوط يزور دار الأيتام

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، دور الأيتام بالمراكز والمدن لمشاركة الأطفال فرحتهم بعيد الفطر المبارك وتقديم التهنئة لهم وللعاملين بهذه الدور وتوزيع العيديات والهدايا على الأطفال.

 رافقه خلال الزيارة مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسيوط ومحمد بشير مدير عام المكتب الفني للمحافظ ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وعيون إبراهيم رئيس حي غرب مدينة أسيوط وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة والمستشار وليد بركات رئيس مجلس إدارة دور رعاية الأيتام بالمحافظة ووفاء رفعت سيد مدير إدارة الأسرة والطفل بمديرية التضامن الاجتماعي. 


وبدأ محافظ أسيوط زيارته دار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح والتقى بالأطفال والمشرفين على الدار واطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لهم وقام بتوزيع الهدايا العينية والحلوى على الأطفال وشاركهم احتفالهم بالعيد كما حرص على التقاط الصور معهم وترديد النشيد الوطني مع الأطفال تعميقًا لقيم الولاء والانتماء.


ثم توجه المحافظ لزيارة دار الصفا لرعاية الفتيات اليتيمات بحي غرب مدينة أسيوط وقدم لهن التهنئة بالعيد واطمئن على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة للفتيات الأيتام مقدمًا لهن الهدايا والعيديات والحلوى وسط سعادة كبيرة من الفتيات اللاتي حرصن على التقاط الصور التذكارية مع الوزير المحافظ وتم توزيع بعض الهدايا على الأطفال.

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وأعرب المحافظ عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية والدعم الكامل وسبل الحياة الكريمة للاطفال الأيتام والفتيات اليتميات فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع.

وأشار إلى أننا جمعيا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإداخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم وتوفير كافة الأجواء المناسبة لهم لتوفير كل مقومات الحياة الكريمة لهم موضحًا أن الهدف الرئيسي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة هو بناء الانسان والاستثمار في البشر والذى تسعى إليه دائما الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونوه إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لمؤسسات الرعاية الإجتماعية ورعاية الأيتام وتقديم كافة الخدمات الإجتماعية والترفيهية لهم لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع مشيدًا بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدور للأطفال مطالبًا مسئولي الدور ومديرية التضامن الاجتماعي بالاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الانسانية وجميع مطالب الأطفال.

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أسيوط أخبار أسيوط - يوم عيد الفطر عيد الفطر المبارك تهنئة عيد الفطر أطفال دار الأيتام دار الأيتام

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