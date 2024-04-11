البورصة تربح 22.1 مليار جنيه خلال جلستين بتعاملات الأسبوع

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 22.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ، الذي اقتصر على جلستين، ليغلق عند مستوى 1.927 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.2%.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 28503.75 نقطة، خلال الأسبوع، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6541.52 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 9311.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 34945.11 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 7509.25 نقطة.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 140.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.321 مليار ورقة منفذة على 191 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 353.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.848 مليار ورقة منفذة على 436 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 3.72% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 96.28%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 305.3 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 87.6 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.6 مليار جنيه، بحجم تداول 663.2 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 72.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.9 مليار جنيه بحجم تداول 968.5 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 160.4 ألف عملية.

يذكر أن البورصة المصرية، انعقدت يومي الأحد والإثنين فقط بعد قرار تعطلها من الثلاثاء إلى الأحد بمناسبة إجازة عيد الفطر.